Бабушкина встретилась с руководителями свердловских профсоюзов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с руководителями первичных профсоюзных организаций во время собрания, посвященного Всемирному дню действий профсоюзов "За достойный труд!", сообщает пресс-служба регпарламента.

Она отметила, что на Среднем Урале профсоюзы выступают мощной общественной силой.

"За свою историю вы накопили большой опыт защиты трудовых и социальных прав граждан. Вы многое делаете для поддержки трудящихся и возможности вести диалог с работодателями. Благодаря усилиям региональной федерации профсоюзов Свердловская область – лидер по числу коллективных договоров в Уральском Федеральном округе. В Законодательном Собрании тоже есть профсоюзная организация. Депутаты областного парламента высоко ценят участие профсоюзов в обсуждении и совершенствовании законодательства", – заявила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.

Она напомнила о принятом законе о профсоюзах Свердловской области, о знаке отличия Свердловской области "Трудовая доблесть Урала", о поддержке инвалидов и о квотировании рабочих мест инвалидов и других законах, что одним из важнейших направлений совместной деятельности депутатов и Федерации профсоюзов является сохранение здоровья уральцев. В частности, профсоюзы вместе с депутатами активно участвуют в реализации социального проекта "Поезд здоровья", в рамках которого для юных уральцев организован отдых на Черноморском побережье.

Совместно с профсоюзами, по словам Бабушкиной, органы государственной власти отслеживают и анализируют динамику заработной платы. Общей с профсоюзами важной задачей спикер парламента назвала подготовку профессиональных, востребованных кадров, владеющих современными технологиями и способными создавать новые. Среди механизмов решения – дальнейшее создание профориентационных классов в школах, продвижение проектов "Уральская инженерная школа" и "Профессионалитет".