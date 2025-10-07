Рейтинг@Mail.ru
Участники московского формата обсудили военные объекты в Афганистане - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/afganistan-2046828105.html
Участники московского формата обсудили военные объекты в Афганистане
Участники московского формата обсудили военные объекты в Афганистане - РИА Новости, 07.10.2025
Участники московского формата обсудили военные объекты в Афганистане
Участники "московского формата" консультаций назвали неприемлемыми попытки стран разместить объекты своей военной инфраструктуры в Афганистане и сопредельных с... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:57:00+03:00
2025-10-07T13:57:00+03:00
в мире
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046790421_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_c0c941aa1742f51d2d1fb03ef1574009.jpg
https://ria.ru/20251007/rf-2046800362.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046790421_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_924109e3ca305a5dd193b7202044e64d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан
В мире, Афганистан
Участники московского формата обсудили военные объекты в Афганистане

Участники московского формата назвали неприемлемым размещение военных объектов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаседание московского формата консультаций по Афганистану
Заседание московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Заседание московского формата консультаций по Афганистану. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники "московского формата" консультаций назвали неприемлемыми попытки стран разместить объекты своей военной инфраструктуры в Афганистане и сопредельных с ним государствах, говорится в совместном заявлении.
"Назвали неприемлемыми попытки стран разместить объекты своей военной инфраструктуры в Афганистане и сопредельных с ним государствах, поскольку это не соответствует интересам регионального мира и стабильности", - подчеркивается в тексте заявления.
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане, заявил Кабулов
12:12
 
В миреАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала