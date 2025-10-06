Градсовет Ленобласти согласовал пять концепций застройки в двух районах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Градостроительный совет Ленинградской области согласовал пять концепций застройки во Всеволожском и Ломоносовском районах, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В совокупности концепции предусматривают строительство 1,5 миллионов квадратных метров жилья для более 43 тысяч человек, 15 социальных объектов - шести школ и 11 детских садов, а также культурных, спортивных и общественных пространств", - сообщает пресс-служба.

В Кузьмолово представлена концепция застройки, разработанная бюро "ГрадстройПроект" в рамках комплексного развития незастроенной территории и соглашения о сотрудничестве, подписанного губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Согласно документам, на территории запланировано строительство многоквартирных домов общей площадью около 590 тысяч квадратных метров жилья, где смогут проживать около 17 тысяч человек. В составе застройки предусмотрено создание двух школ на 1910 мест, четырех детских садов на 1055 мест, спортивного ядра, двух библиотек, центра для работы с детьми и молодёжью, а также тематического парка. Квартал будет обеспечен встроенными помещениями для магазинов и сервисов, благоустроенными дворами, зелёными зонами, площадками для спорта и отдыха, а также паркингами более чем на 2,2 тысячи машиномест.

"Разработчику указано доработать транспортную модель, определить этапность строительства социальных объектов и представить решения по формированию общественного центра района", - добавили в пресс-службе областного правительства.

В Новосаратовке одобрены три концепции, подготовленные бюро "ГрадстройПроект". Они охватывают участки в центральной части деревни и предусматривают строительство многоквартирных домов общей площадью 830 миллионов квадратных метров жилья, где смогут проживать около 24 тысяч человек. В составе застройки — школы суммарной вместимостью 2730 мест, шесть детских садов на 1500 мест, встроенные помещения под магазины, аптеки, сервисы, отделения связи, пункты полиции, культурные и спортивные объекты. Кварталы будут благоустроены: появятся озеленённые дворы, общественные пространства, детские и спортивные площадки, пешеходные маршруты, зоны отдыха и открытые парковки более чем на 3,3 тысячи машиномест, при этом суммарное количество мест для хранения автотранспорта составит 8,4 тысячи машиномест. Разработчикам поручено уточнить транспортную сеть, скорректировать расчёты по школам и плотности застройки, а также обеспечить единый архитектурно-планировочный облик всех трёх кварталов.

В Горбунках представлена концепция жилого квартала, разработанная ООО "Институт градостроительного планирования и проектирования". Здесь запланировано строительство четырех многоквартирных домов общей площадью 88,5 тысяч квадратных метров, из которых 50,5 тысяч займёт жильё для 1,5 тысяч человек. В составе застройки предусмотрены встроенные магазины, помещения для работы с молодёжью, отделение почтовой связи, участковый пункт полиции и небольшой рынок. Для семей с детьми запроектирован детский сад на 160 мест. В квартале разместят спортивные и игровые площадки общей площадью около 1,9 тысячи квадратных метров, зоны отдыха, пешеходные маршруты и благоустроенные дворы. Для удобства жителей будет создано 510 парковочных мест, включая 51 место для маломобильных граждан и 26 с электрозарядными устройствами.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, разработчики концепций стали лучше понимать приоритеты и современные тренды: обеспеченность школами и детсадами, продуманное благоустройство, логика улично-дорожной сети.