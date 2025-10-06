https://ria.ru/20251006/zaschita-2046652531.html
Защита Сулейманова обжаловала его арест
Защита Сулейманова обжаловала его арест - РИА Новости, 06.10.2025
Защита Сулейманова обжаловала его арест
Защита обжаловала арест миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийствах, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Абшилава. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:12:00+03:00
2025-10-06T15:12:00+03:00
2025-10-06T15:12:00+03:00
происшествия
москва
россия
ибрагим сулейманов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046264544_306:257:960:625_1920x0_80_0_0_2288fa2cb2bdc6c7bf7e25840f576612.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийствах, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Абшилава. "Сегодня мы подали апелляционную жалобу", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Сулейманова на два месяца, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает. В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник. В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером". По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ). С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.
https://realty.ria.ru/20250925/milliarder-2044292231.html
https://ria.ru/20251004/sulejmanov-2046301121.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046264544_0:123:960:843_1920x0_80_0_0_7c2dbcc7ee2048eea62e9710a0168e4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, ибрагим сулейманов
Происшествия, Москва, Россия, Ибрагим Сулейманов
Защита Сулейманова обжаловала его арест
Защита Сулейманова обжаловала его арест по делу об убийствах
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийствах, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Абшилава.
"Сегодня мы подали апелляционную жалобу", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы
в пятницу арестовал Сулейманова
на два месяца, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером".
По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.
Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ
).
С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.