Защита Сулейманова обжаловала его арест
15:12 06.10.2025
Защита Сулейманова обжаловала его арест
Защита Сулейманова обжаловала его арест - РИА Новости, 06.10.2025
Защита Сулейманова обжаловала его арест
Защита обжаловала арест миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийствах, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Абшилава.
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийствах, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Абшилава. "Сегодня мы подали апелляционную жалобу", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Сулейманова на два месяца, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает. В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник. В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером". По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ). С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.
происшествия, москва, россия, ибрагим сулейманов
Происшествия, Москва, Россия, Ибрагим Сулейманов
Защита Сулейманова обжаловала его арест

Защита Сулейманова обжаловала его арест по делу об убийствах

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИбрагим Сулейманов в суде
Ибрагим Сулейманов в суде - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Ибрагим Сулейманов в суде
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийствах, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Абшилава.
"Сегодня мы подали апелляционную жалобу", - рассказал собеседник агентства.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Мосгорсуд назначил три года колонии-поселения миллиардеру Шепелю за ДТП
25 сентября, 14:36
Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Сулейманова на два месяца, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
В рамках дела, как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, арестован Муххамед Дарбишев, а ещё один Дарбишев, старший родственник Муххамеда, после задержания умер от сердечного приступа, рассказал агентству информированный источник.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером".
По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.
Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ).
С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
У умершего фигуранта дела Сулейманова перед задержанием прошли обыски
4 октября, 01:22
 
