Прокуратура утвердила обвинение свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Свердловская прокуратура утвердила обвинения в отношении бывших министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова и двух его заместителей, им меняют получение через посредника взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в период с января 2023 по март 2024 года, будучи на тот момент министром ЖКХ, Смирнов и два его заместителя получили через посредника в общей сложности более 4,4 миллиона рублей в качестве взятки за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Из этой суммы, как утверждает следствие, каждый из них получил свою долю.