Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура утвердила обвинение свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/vzyatka-2046630425.html
Прокуратура утвердила обвинение свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову
Прокуратура утвердила обвинение свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову - РИА Новости, 06.10.2025
Прокуратура утвердила обвинение свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову
Свердловская прокуратура утвердила обвинения в отношении бывших министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова и двух его заместителей, им меняют получение... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:44:00+03:00
2025-10-06T13:44:00+03:00
происшествия
свердловская область
россия
екатеринбург
алексей бобров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995329384_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_02768883d8d329da0066fdff463068d1.jpg
https://ria.ru/20251006/kruglov-2046592092.html
https://ria.ru/20251005/rossiya-2046528607.html
свердловская область
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995329384_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_37a64b502aabb1b47d213d607bae86d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия, екатеринбург, алексей бобров
Происшествия, Свердловская область, Россия, Екатеринбург, Алексей Бобров
Прокуратура утвердила обвинение свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову

Прокуратура утвердила обвинение во взятке экс-министру ЖКХ Смирнову

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкБывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге
Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
Перейти в медиабанк
Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Свердловская прокуратура утвердила обвинения в отношении бывших министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова и двух его заместителей, им меняют получение через посредника взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова, его первого заместителя Игоря Чикризова, а также заместителя министра Андрея Кислицына. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова
Вчера, 11:00
По данным следствия, в период с января 2023 по март 2024 года, будучи на тот момент министром ЖКХ, Смирнов и два его заместителя получили через посредника в общей сложности более 4,4 миллиона рублей в качестве взятки за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Из этой суммы, как утверждает следствие, каждый из них получил свою долю.
Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В сообщении также отмечается, что дело в отношении главного инженера компании, осуществляющей деятельность в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения, а также посредника прекращено в связи со способствованием раскрытию и расследованию преступления.
Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. Ленинский районный суд столицы Урала 24 января арестовал его по обвинению в получении взятки, в середине июля мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий.
Позднее стало известно, что Николай Смирнов дал показания в отношении бизнесмена и бенефициара уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва, председателя совета директоров данной корпорации Татьяны Черных, исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артема Носкова и бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, которых обвинили в хищении субсидий на 508 миллионов рублей.
Татьяна Беляева - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
На Ставрополье задержали дагестанского экс-министра, сообщил источник
5 октября, 19:54
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияЕкатеринбургАлексей Бобров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала