Прокуратура утвердила обвинение свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Свердловская прокуратура утвердила обвинения в отношении бывших министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова и двух его заместителей, им меняют получение через посредника взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова, его первого заместителя Игоря Чикризова, а также заместителя министра Андрея Кислицына. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с января 2023 по март 2024 года, будучи на тот момент министром ЖКХ, Смирнов и два его заместителя получили через посредника в общей сложности более 4,4 миллиона рублей в качестве взятки за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Из этой суммы, как утверждает следствие, каждый из них получил свою долю.
Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В сообщении также отмечается, что дело в отношении главного инженера компании, осуществляющей деятельность в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения, а также посредника прекращено в связи со способствованием раскрытию и расследованию преступления.
Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. Ленинский районный суд столицы Урала 24 января арестовал его по обвинению в получении взятки, в середине июля мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий.
Позднее стало известно, что Николай Смирнов дал показания в отношении бизнесмена и бенефициара уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва, председателя совета директоров данной корпорации Татьяны Черных, исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артема Носкова и бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, которых обвинили в хищении субсидий на 508 миллионов рублей.