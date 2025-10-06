https://ria.ru/20251006/vzryvy-2046588524.html
В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.10.2025
В Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:35:00+03:00
2025-10-06T10:35:00+03:00
2025-10-06T10:35:00+03:00
в мире
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
https://ria.ru/20250313/zaporozhe-2004664047.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы