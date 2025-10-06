Рейтинг@Mail.ru
05:51 06.10.2025
Горящий полигон во Владивостоке остановил прием отходов
Горящий полигон во Владивостоке остановил прием отходов
Полигон ТБО во Владивостоке, где тушат пожар на 1 тысячи "квадратов", остановил прием отходов, сообщили РИА Новости в Приморском экологическом операторе. РИА Новости, 06.10.2025
Горящий полигон во Владивостоке остановил прием отходов

Горящий полигон ТБО во Владивостоке остановил прием отходов

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Полигон ТБО во Владивостоке, где тушат пожар на 1 тысячи "квадратов", остановил прием отходов, сообщили РИА Новости в Приморском экологическом операторе.
Ранее в краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что на территории Владивостокского полигона твёрдых бытовых отходов в районе улицы Холмистая тушат пожар на 1000 квадратных метрах. В Приморском экологическом операторе агентству добавили, что площадь источника задымления - примерно 3500 квадратных метров. Открытое горение присутствует, продолжаются работы по его локализации. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября.
"В настоящее время прием отходов не ведется. Дополнительно будет доведена информация о режиме приема мусора в ночное время и завтра", - сказал собеседник агентства.
Во Владивостоке оценили площадь источника задымления на полигоне ТБО
05:49
 
