Горящий полигон во Владивостоке остановил прием отходов

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Полигон ТБО во Владивостоке, где тушат пожар на 1 тысячи "квадратов", остановил прием отходов, сообщили РИА Новости в Приморском экологическом операторе.

"В настоящее время прием отходов не ведется. Дополнительно будет доведена информация о режиме приема мусора в ночное время и завтра", - сказал собеседник агентства.