Горящий полигон во Владивостоке остановил прием отходов
Горящий полигон во Владивостоке остановил прием отходов
Полигон ТБО во Владивостоке, где тушат пожар на 1 тысячи "квадратов", остановил прием отходов, сообщили РИА Новости в Приморском экологическом операторе. РИА Новости, 06.10.2025
