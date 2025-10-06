Рейтинг@Mail.ru
США готовятся заключить с Украиной сделку по дронам, пишут СМИ
15:22 06.10.2025
США готовятся заключить с Украиной сделку по дронам, пишут СМИ
США готовятся заключить с Украиной сделку по дронам, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2025
США готовятся заключить с Украиной сделку по дронам, пишут СМИ
США готовятся заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий в области дронов Вашингтону, сообщает портал Semafor.
в мире, украина, сша, киев
В мире, Украина, США, Киев
США готовятся заключить с Украиной сделку по дронам, пишут СМИ

Semafor: США хотят заключить сделку по передаче Киевом технологий дронов

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США готовятся заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий в области дронов Вашингтону, сообщает портал Semafor.
"США готовят оружейную сделку с Украиной, согласно которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону", - говорится в публикации.
По данным портала, речь идет о дронах. Кроме того, чиновники Украины находятся в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность обмена опыта на продажу оружия на миллиарды долларов.
Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают заключение сделки, предполагающей передачу проверенных украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на различные формы компенсации.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Определит исход". В США сделали заявление о России после ударов по Украине
