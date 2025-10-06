США готовятся заключить с Украиной сделку по дронам, пишут СМИ

https://ria.ru/20251006/ukraina-2046655299.html
США готовятся заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий в области дронов Вашингтону, сообщает портал Semafor. РИА Новости, 06.10.2025
