В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более десяти часов, в Черниговской - более шести. В 12.38 мск тревога расширилась на Харьковскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18