Тверская область простилась с почетным гражданином региона Тягуновым
06.10.2025
Тверская область
 
15:29 06.10.2025
Тверская область простилась с почетным гражданином региона Тягуновым
Тверская область простилась с почетным гражданином региона Тягуновым
Верхневолжье в понедельник простилось с почетным гражданином Тверской области, заслуженным строителем РСФСР Александром Тягуновым, который ушел из жизни 3... РИА Новости, 06.10.2025
Новости
Тверская область простилась с почетным гражданином региона Тягуновым

Верхневолжье простилось с почетным гражданином региона Александром Тягуновым

Прощание с почетным гражданином Тверской области, заслуженным строителем РСФСР Александром Тягуновым
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Верхневолжье в понедельник простилось с почетным гражданином Тверской области, заслуженным строителем РСФСР Александром Тягуновым, который ушел из жизни 3 октября на 86-м году, сообщает пресс-служба облправительства.
Память Тягунова почтили заместители председателя регионального правительства и министры Тверской области, сенатор России Андрей Епишин, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, глава города Твери Алексей Огоньков, председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев, руководители областных ведомств, представители муниципалитетов Верхневолжья, общественных организаций, жители региона.
Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов отметил, что Тягунов был крупным общественным деятелем и настоящим профессионалом.
"Знаменательно, что объекты, построенные при его участии, действуют и сегодня. Особо хочу отметить, что как депутат он активно занимался вопросами развития жилищного строительства в регионе", — приводит пресс-служба слова Суслова.
Тягунов более 30 лет работал на руководящих должностях в организациях строительного комплекса Верхневолжья. В 70-80-е годы, в том числе под его руководством в районах внедрялись передовые технологии, что способствовало значительному увеличению объемов жилищного строительства и эффективному развитию региона.
В 2000-е годы в должности заместителя губернатора Тверской области он курировал вопросы инвестиционной политики, промышленный, строительный, лесной комплексы, проминдустрию. Несколько созывов избирался депутатом Государственной думы России, Законодательного собрания Тверской области.
"Он был человеком с большой буквы, человеком с принципами. Эти принципы — честность, доброта и порядочность. Он был патриотом. У него была яркая, насыщенная жизнь, и он прожил ее достойно", — приводит пресс-служба слова вдовы почетного гражданина Людмилы Тягуновой.
За заслуги в развитии строительной отрасли Тягунов удостоен звания лауреата премии Совета Министров СССР, звания заслуженного строителя РСФСР. Отмечен орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, медалью "Ветеран труда" и другими наградами. Являлся почетным гражданином города Твери. В 2015 году был удостоен звания "Почетный гражданин Тверской области".
Тягунов также был активным участником общественной и культурной жизни региона. Оказывал поддержку представителям самых разных сфер и отраслей в их начинаниях.
Тверская область
 
 
