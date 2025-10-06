Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.10.2025
06:49 06.10.2025
СМИ: Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке
СМИ: Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.10.2025
СМИ: Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке
Турция принимает активное участие в разработке пакта безопасности на Ближнем Востоке, основная цель которого - сдерживание дестабилизирующих факторов,... РИА Новости, 06.10.2025
в мире
турция
ближний восток
армения
в мире, турция, ближний восток, армения
В мире, Турция, Ближний Восток, Армения
СМИ: Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке

Türkiye: Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Елена ПалажченкоФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Елена Палажченко
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Турция принимает активное участие в разработке пакта безопасности на Ближнем Востоке, основная цель которого - сдерживание дестабилизирующих факторов, предотвращение внешнего вмешательства и устранение террористических угроз, сообщила турецкая газета Türkiye.
"В регионе (на Ближнем Востоке - ред.) по-прежнему ожидают, что Турция возьмёт на себя ведущую роль в формировании "Регионального пакта" благодаря своей активной дипломатии в таких вопросах, как посредничество в российско-украинском конфликте, нормализация отношений с Арменией, поддержка процесса восстановления Сирии, а также защита национальных прав и интересов в Восточном Средиземноморье", — отмечает издание.
По данным Türkiye, договор направлен на укрепление внутренней устойчивости стран региона и минимизацию их уязвимости перед внешними воздействиями.
"Пакт, ставящий во главу угла предотвращение появления террористических организаций на территории стран региона, позволит нейтрализовать инициативы, способные привести к дестабилизации и росту напряжённости", — подчёркивает издание.
При этом газета не уточнила, какие страны будут привлечены к разработке пакта и в какие сроки он будет подготовлен.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Турция призвала немедленно начать переговоры по прекращению огня в Газе
4 октября, 01:30
 
В миреТурцияБлижний ВостокАрмения
 
 
