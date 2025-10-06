https://ria.ru/20251006/turtsiya-2046564893.html
СМИ: Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке
в мире
турция
ближний восток
армения
в мире, турция, ближний восток, армения
В мире, Турция, Ближний Восток, Армения
АНКАРА, 6 окт - РИА Новости.
Турция принимает активное участие в разработке пакта безопасности на Ближнем Востоке, основная цель которого - сдерживание дестабилизирующих факторов, предотвращение внешнего вмешательства и устранение террористических угроз, сообщила турецкая газета Türkiye
"В регионе (на Ближнем Востоке
- ред.) по-прежнему ожидают, что Турция
возьмёт на себя ведущую роль в формировании "Регионального пакта" благодаря своей активной дипломатии в таких вопросах, как посредничество в российско-украинском конфликте, нормализация отношений с Арменией
, поддержка процесса восстановления Сирии
, а также защита национальных прав и интересов в Восточном Средиземноморье", — отмечает издание.
По данным Türkiye, договор направлен на укрепление внутренней устойчивости стран региона и минимизацию их уязвимости перед внешними воздействиями.
"Пакт, ставящий во главу угла предотвращение появления террористических организаций на территории стран региона, позволит нейтрализовать инициативы, способные привести к дестабилизации и росту напряжённости", — подчёркивает издание.
При этом газета не уточнила, какие страны будут привлечены к разработке пакта и в какие сроки он будет подготовлен.