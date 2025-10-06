СМИ: Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке

АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Турция принимает активное участие в разработке пакта безопасности на Ближнем Востоке, основная цель которого - сдерживание дестабилизирующих факторов, предотвращение внешнего вмешательства и устранение террористических угроз, сообщила турецкая газета Турция принимает активное участие в разработке пакта безопасности на Ближнем Востоке, основная цель которого - сдерживание дестабилизирующих факторов, предотвращение внешнего вмешательства и устранение террористических угроз, сообщила турецкая газета Türkiye

"В регионе (на Ближнем Востоке - ред.) по-прежнему ожидают, что Турция возьмёт на себя ведущую роль в формировании "Регионального пакта" благодаря своей активной дипломатии в таких вопросах, как посредничество в российско-украинском конфликте, нормализация отношений с Арменией , поддержка процесса восстановления Сирии , а также защита национальных прав и интересов в Восточном Средиземноморье", — отмечает издание.

По данным Türkiye, договор направлен на укрепление внутренней устойчивости стран региона и минимизацию их уязвимости перед внешними воздействиями.

"Пакт, ставящий во главу угла предотвращение появления террористических организаций на территории стран региона, позволит нейтрализовать инициативы, способные привести к дестабилизации и росту напряжённости", — подчёркивает издание.