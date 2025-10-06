https://ria.ru/20251006/turtsija-2046579976.html
В Турции спасатели эвакуировали российских подростков, упавших на скалы
Спасатели эвакуировали двух российских подростков, упавших с высоты на скалы в турецкой Аланье, передает местная газета Alanya Postası. РИА Новости, 06.10.2025
СТАМБУЛ, 6 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух российских подростков, упавших с высоты на скалы в турецкой Аланье, передает местная газета Alanya Postası.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в районе Бадемагаджы.
"14-ти 15-летний подростки из России
по неустановленной причине упали с высоты на скалы и не смогли оттуда выбраться", - сообщила газета.
Прибывшие по вызову спасатели смогли безопасно эвакуировать раненых подростков, им была оказана первая медицинская помощь.
Пострадавшие россияне госпитализированы в больницу Аланьи
, угрозы их жизни нет.