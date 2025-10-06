Рейтинг@Mail.ru
В Турции спасатели эвакуировали российских подростков, упавших на скалы - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/turtsija-2046579976.html
В Турции спасатели эвакуировали российских подростков, упавших на скалы
В Турции спасатели эвакуировали российских подростков, упавших на скалы - РИА Новости, 06.10.2025
В Турции спасатели эвакуировали российских подростков, упавших на скалы
Спасатели эвакуировали двух российских подростков, упавших с высоты на скалы в турецкой Аланье, передает местная газета Alanya Postası. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:02:00+03:00
2025-10-06T10:02:00+03:00
россия
аланья (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748843637_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0171577e7c66529818342afaba7150f.jpg
https://ria.ru/20250429/avtobus-2014008430.html
россия
аланья (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748843637_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffb91b2ade56777ea233b57983ca4d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аланья (город)
Россия, Аланья (город)
В Турции спасатели эвакуировали российских подростков, упавших на скалы

Турецкие спасатели эвакуировали двух российских подростков, упавших на скалы

© Pixabay / pixamincomВид на город Аланья, Турция
Вид на город Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Pixabay / pixamincom
Вид на город Аланья, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 6 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух российских подростков, упавших с высоты на скалы в турецкой Аланье, передает местная газета Alanya Postası.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в районе Бадемагаджы.
"14-ти 15-летний подростки из России по неустановленной причине упали с высоты на скалы и не смогли оттуда выбраться", - сообщила газета.
Прибывшие по вызову спасатели смогли безопасно эвакуировать раненых подростков, им была оказана первая медицинская помощь.
Пострадавшие россияне госпитализированы в больницу Аланьи, угрозы их жизни нет.
ДТП с автобусом, в котором были российские туристы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы
29 апреля, 11:43
 
РоссияАланья (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала