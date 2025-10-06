Почти 3 млн туристов посетили Приморье с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Почти 3 миллиона туристов, в том числе иностранных, за девять месяцев 2025 года посетили Приморье, сообщает краевое правительство.

"По итогам первого полугодия край посетило около 1,8 миллиона человек, в том числе почти 160 тысяч иностранных гостей. За девять месяцев нынешнего года эта цифра значительно выросла – по оценочным данным, Приморье посетило почти 3 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года в Приморье побывало около 200 тысяч иностранных туристов. Чаще всего в российский регион приезжали граждане КНР . Сейчас стоит задача привлечь туристов из южных провинций Китая, которых интересует эксклюзивный и индивидуальный отдых. Также Приморье посещали путешественники из Японии , Республики Корея, США Австралии , стран Европы , а также Новой Зеландии

По информации регионального Туристско-информационного центра, в Приморье гостей привлекает природа, гастрономия и разнообразные мероприятия, в том числе, для всей семьи. Так, в 2025 году центр стал оператором и организатором свыше 100 фестивалей, которые продлевают туристический сезон. Большой популярностью пользовались краеведческие фестивали - Фестиваль рододендрона и "Зима у моря". Завершил высокий сезон масштабный фестиваль "Приморские Муссоны", где на разных площадках нашли отражение история, культура и гастрономия региона, отмечают в правительстве Приморья.