Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 06.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Российская группировка войск "Центр" за сутки в ходе СВО уничтожила более 410 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:15:00+03:00
2025-10-06T12:15:00+03:00
2025-10-06T12:18:00+03:00
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
МО РФ: ВСУ потеряли более 410 военнослужащих в зоне действия войск "Центр"