В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в некоторых частях Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.