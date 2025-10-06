Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн объяснил дефицит топлива в Курской области - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 06.10.2025 (обновлено: 15:31 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/toplivo-2046657826.html
Хинштейн объяснил дефицит топлива в Курской области
Хинштейн объяснил дефицит топлива в Курской области - РИА Новости, 06.10.2025
Хинштейн объяснил дефицит топлива в Курской области
Автозаправочные сети в Курской области отмечают рост потребления топлива на 50%, в связи с чем возникает дефицит, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:30:00+03:00
2025-10-06T15:31:00+03:00
курская область
александр хинштейн
роснефть
экономика
топливо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_3dd140d0d9015e8abbcbd17d3776d435.jpg
https://ria.ru/20251006/toplivo-2046627318.html
https://ria.ru/20251003/minenergo-2046263461.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_d6c7f355c0fa91dc8e3adcd92c5a35a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, александр хинштейн, роснефть, экономика, топливо
Курская область, Александр Хинштейн, Роснефть, Экономика, Топливо
Хинштейн объяснил дефицит топлива в Курской области

Хинштейн объяснил дефицит топлива в Курской области ростом потребления на 50%

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 6 окт – РИА Новости. Автозаправочные сети в Курской области отмечают рост потребления топлива на 50%, в связи с чем возникает дефицит, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн на фоне сообщений об отсутствии бензина в регионе заявил, что сети АЗС обеспечены им в полном объеме. Позже он уточнил, что очереди на ряде АЗС действительно есть, при этом поставки продолжаются, и они увеличены. Врио первого замгубернатора Курской области Александр Чепик в ходе оперативного заседания в понедельник сообщил, что выезжал на автозаправки и на некоторых из них отметил увеличение времени ожидания, повышение стоимости на 3-4%, а также искусственно созданный ажиотаж, в связи с чем "люди стремятся запастись топливом".
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Власти Краснодарского края оценили ситуацию с поставками топлива
Вчера, 13:32
«

"Ситуация с топливом. На заправках "Роснефти" сформирован двухнедельный запас, в пути ещё такой же объём. У других поставщиков действительно отсутствуют некоторые виды топлива, необходимые поставки организованы. При этом все сети отмечают рост потребления топлива на 50%, отсюда и возникает дефицит", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще раз свяжется с Федеральной антимонопольной службой, чтобы она проверила цены.
"Но я очень хорошо понимаю жителей... Со своей стороны держим ситуацию на контроле и постараемся в ближайшее время снять сложившийся ажиотаж", – добавил губернатор.
Кроме того, в ходе оперативного заседания, Хинштейн выразил надежду на то, что куряне отнесутся к ситуации с пониманием, так как она вызвана объективными факторами.
"Все прекрасно понимают, уж как не курянам понимать, что происходит у нас в стране. И когда речь идет о каких-то дальних регионах, которые так остро не чувствуют боевые действия, специальную военную операцию, это одна ситуация. Здесь мы каждый на себе, к сожалению, чувствуем каждодневно. Поэтому, повторюсь вновь, то, что касается полномочий и региональной возможности, мы со своей стороны будем делать максимум для того, чтобы избежать роста дефицита", – отметил Хинштейн.
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Минэнерго не рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива
3 октября, 18:39
 
Курская областьАлександр ХинштейнРоснефтьЭкономикаТопливо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала