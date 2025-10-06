Хинштейн объяснил дефицит топлива в Курской области

КУРСК, 6 окт – РИА Новости. Автозаправочные сети в Курской области отмечают рост потребления топлива на 50%, в связи с чем возникает дефицит, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранее Хинштейн на фоне сообщений об отсутствии бензина в регионе заявил, что сети АЗС обеспечены им в полном объеме. Позже он уточнил, что очереди на ряде АЗС действительно есть, при этом поставки продолжаются, и они увеличены. Врио первого замгубернатора Курской области Александр Чепик в ходе оперативного заседания в понедельник сообщил, что выезжал на автозаправки и на некоторых из них отметил увеличение времени ожидания, повышение стоимости на 3-4%, а также искусственно созданный ажиотаж, в связи с чем "люди стремятся запастись топливом".

« "Ситуация с топливом. На заправках "Роснефти" сформирован двухнедельный запас, в пути ещё такой же объём. У других поставщиков действительно отсутствуют некоторые виды топлива, необходимые поставки организованы. При этом все сети отмечают рост потребления топлива на 50%, отсюда и возникает дефицит", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще раз свяжется с Федеральной антимонопольной службой, чтобы она проверила цены.

"Но я очень хорошо понимаю жителей... Со своей стороны держим ситуацию на контроле и постараемся в ближайшее время снять сложившийся ажиотаж", – добавил губернатор.

Кроме того, в ходе оперативного заседания, Хинштейн выразил надежду на то, что куряне отнесутся к ситуации с пониманием, так как она вызвана объективными факторами.