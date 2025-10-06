"Томагавки" не дадут Киеву преимущества, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Возможное решение США предоставить Украине ракеты "Томагавк" будет способствовать эскалации конфликта, но не даст Киеву преимуществ, заявил РИА Новости подполковник Сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен.
"Даже если "Томагавки" будут предоставлены с системой Typhon, это будет только одна такая система с 16-ю или, возможно, 32-мя ракетами. И хотя дальность их действия составляет 2,5 тысячи километров, и они могут достичь Москвы или Санкт-Петербурга, очень маловероятно, что это даст Киеву какое-то реальное преимущество и окажет серьезное влияние на ситуацию. Однако это может рассматриваться как эскалация и более серьезное вовлечение США в конфликт", - отметил Расмуссен.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Президент России Владимир Путин заявил ранее в октябре, что поставки Киеву ракет "Томагавк" приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США.
