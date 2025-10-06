ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Красноярском и Ставропольском краях сорваны теракты на еврейских культовых объектах, сообщила ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях , планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации", — говорится в сообщении.

По информации ФСБ , "в результате проведенных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги".

Из оборудованного террористами в одном из заброшенных строений тайника изъяты прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы.

Деятельность задержанных квалифицирована по статьям УК РФ о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности, отмечает ФСБ.

"Кроме того, в Пятигорске задержан гражданин Российской Федерации, планировавший совершение поджога здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью, у которого изъяты два ножа и средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором преступной деятельности в мессенджере Telegram ", — говорится в сообщении.

Против этого злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

ФСБ ранее сообщала о пресечении деятельности в общей сложности четырех членов запрещенной в России международной террористической организации, готовивших теракты с использованием самодельных бомб, огнестрельного и холодного оружия в отношении синагог в Москве . В ходе задержаний террористы оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем.