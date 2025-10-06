Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах - РИА Новости, 06.10.2025
09:47 06.10.2025 (обновлено: 16:32 06.10.2025)
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах - РИА Новости, 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
В Красноярском и Ставропольском краях сорваны теракты на еврейских культовых объектах, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 06.10.2025
происшествия
россия
ставропольский край
красноярск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ставропольский край
красноярск
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах

ФСБ: в Красноярском и Ставропольском краях сорваны теракты на еврейских объектах

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Красноярском и Ставропольском краях сорваны теракты на еврейских культовых объектах, сообщила ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации", — говорится в сообщении.
Арсенал исламиста, планировавшего теракты - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
ФСБ предотвратила теракт в московском метро
3 марта, 09:46
По информации ФСБ, "в результате проведенных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги".
Из оборудованного террористами в одном из заброшенных строений тайника изъяты прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы.
Деятельность задержанных квалифицирована по статьям УК РФ о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности, отмечает ФСБ.
"Кроме того, в Пятигорске задержан гражданин Российской Федерации, планировавший совершение поджога здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью, у которого изъяты два ножа и средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором преступной деятельности в мессенджере Telegram", — говорится в сообщении.
Допрос украинского агента, причастного к подготовке теракта в воинской части - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье
4 апреля, 10:47
Против этого злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.
ФСБ ранее сообщала о пресечении деятельности в общей сложности четырех членов запрещенной в России международной террористической организации, готовивших теракты с использованием самодельных бомб, огнестрельного и холодного оружия в отношении синагог в Москве. В ходе задержаний террористы оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем.
"ФСБ России в очередной раз напоминает, что члены террористических организаций ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях, мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", — добавили в российской спецслужбе.
Арсенал исламиста, планировавшего теракты - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве
3 марта, 10:16
 
