Японский депутат оценил перспективы отношений с Россией при новом премьере

ТОКИО, 6 окт - РИА Новости. Отношения России и Японии при Санаэ Такаити, которая была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии и, как ожидается, займет пост премьер-министра страны, без сомнения будут развиваться в лучшую сторону, заявил РИА Новости сказал депутат верхней палаты от ЛДП Мунэо Судзуки.

"Впервые в истории Японии главой ЛДП и премьер-министром станет женщина. Исходя из ее прежних высказываний, она создает образ консерватора, но я считаю, что когда она станет во главе, баланс будет более выдержанным. Министром иностранных дел, скорее всего, будет назначен Тосимицу Мотэги. У Мотэги в прошлом были хорошие отношения. Я считаю, что российско-японские отношения без сомнения пойдут в лучшую сторону, чем при прежних администрациях Кисиды и Исибы", - сказал Судзуки РИА Новости.

Он выразил надежду, что Санаэ Такаити будет больше внимания уделять геополитическому положению Японии и ее странам-соседям.

"Она станет первой в Японии женщиной-премьером, и это большая страница в истории. Я хотел бы, чтобы Такаити думала о геополитическом положении Японии и о важности стран-соседей России Китая , Северной Кореи, Южной Кореи . Я думаю, что Мотэги станет министром иностранных дел, а он очень хорошо сбалансированный человек. Я очень на него надеюсь. Во всяком случае в том, что касается российско-японских отношений, без сомнения по сравнению с тем, что было при Кисиде и Исибе начнется движение в сторону улучшения отношений. Я так считаю", - подчеркнул депутат.

Санаэ Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. Она отличается крайне консервативными правыми взглядами, входила в команду покойного экс-премьера Синдзо Абэ , который назвал ее "звездой консерваторов".

Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий. В случае избрания Такаити станет первой женщиной на посту премьер-министра за всю историю Японии.