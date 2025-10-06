Рейтинг@Mail.ru
Японский депутат оценил перспективы отношений с Россией при новом премьере - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/takaiti-2046613309.html
Японский депутат оценил перспективы отношений с Россией при новом премьере
Японский депутат оценил перспективы отношений с Россией при новом премьере - РИА Новости, 06.10.2025
Японский депутат оценил перспективы отношений с Россией при новом премьере
Отношения России и Японии при Санаэ Такаити, которая была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии и, как ожидается, займет пост РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:52:00+03:00
2025-10-06T12:52:00+03:00
в мире
япония
россия
китай
санаэ такаити
синдзо абэ
тосимицу мотэги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d741c2ed4ccf3e58de65a0cf75f64e47.jpg
https://ria.ru/20251004/japonija-2046361530.html
https://ria.ru/20251004/japonija-2046352489.html
япония
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_09b38f025e143c0b17f63d7100294447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, китай, санаэ такаити, синдзо абэ, тосимицу мотэги
В мире, Япония, Россия, Китай, Санаэ Такаити, Синдзо Абэ, Тосимицу Мотэги
Японский депутат оценил перспективы отношений с Россией при новом премьере

Судзуки: отношения России и Японии при Такаити пойдут в лучшую сторону

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПереговоры России и Японии
Переговоры России и Японии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Переговоры России и Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 6 окт - РИА Новости. Отношения России и Японии при Санаэ Такаити, которая была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии и, как ожидается, займет пост премьер-министра страны, без сомнения будут развиваться в лучшую сторону, заявил РИА Новости сказал депутат верхней палаты от ЛДП Мунэо Судзуки.
"Впервые в истории Японии главой ЛДП и премьер-министром станет женщина. Исходя из ее прежних высказываний, она создает образ консерватора, но я считаю, что когда она станет во главе, баланс будет более выдержанным. Министром иностранных дел, скорее всего, будет назначен Тосимицу Мотэги. У Мотэги в прошлом были хорошие отношения. Я считаю, что российско-японские отношения без сомнения пойдут в лучшую сторону, чем при прежних администрациях Кисиды и Исибы", - сказал Судзуки РИА Новости.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Новая глава правящей партии Японии назвала приоритетные вопросы развития
4 октября, 14:30
Он выразил надежду, что Санаэ Такаити будет больше внимания уделять геополитическому положению Японии и ее странам-соседям.
"Она станет первой в Японии женщиной-премьером, и это большая страница в истории. Я хотел бы, чтобы Такаити думала о геополитическом положении Японии и о важности стран-соседей России, Китая, Северной Кореи, Южной Кореи. Я думаю, что Мотэги станет министром иностранных дел, а он очень хорошо сбалансированный человек. Я очень на него надеюсь. Во всяком случае в том, что касается российско-японских отношений, без сомнения по сравнению с тем, что было при Кисиде и Исибе начнется движение в сторону улучшения отношений. Я так считаю", - подчеркнул депутат.
Санаэ Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. Она отличается крайне консервативными правыми взглядами, входила в команду покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который назвал ее "звездой консерваторов".
Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий. В случае избрания Такаити станет первой женщиной на посту премьер-министра за всю историю Японии.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзукичасто консультировал Синдзо Абэ, при котором двусторонние японо-российские контакты развивались интенсивно.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Железная леди" Санаэ Такаити станет первой женщиной — премьером Японии
4 октября, 13:14
 
В миреЯпонияРоссияКитайСанаэ ТакаитиСиндзо АбэТосимицу Мотэги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала