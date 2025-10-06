Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики рассказали, как Сырский убирает несогласных командующих - РИА Новости, 06.10.2025
21:57 06.10.2025
Российские силовики рассказали, как Сырский убирает несогласных командующих
Российские силовики рассказали, как Сырский убирает несогласных командующих - РИА Новости, 06.10.2025
Российские силовики рассказали, как Сырский убирает несогласных командующих
Главком украинских войск Александр Сырский устраняет несогласных с ним командующих, прикрываясь проводимой реформой ВСУ, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 06.10.2025
харьковская область
запорожье
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
харьковская область
запорожье
украина
харьковская область, запорожье, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Харьковская область, Запорожье, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Российские силовики рассказали, как Сырский убирает несогласных командующих

Сырский под видом реформы ВСУ устраняет несогласных с ним командующих

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Главком украинских войск Александр Сырский устраняет несогласных с ним командующих, прикрываясь проводимой реформой ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным украинских СМИ, Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковской области, а ее командующего Михаила Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область. Зона его ответственности сократится примерно вдвое. Все функции ОСГВ "Днепр" теперь ложатся на группировки войск и корпуса, появившиеся в рамках реформы в ВСУ.
«
"Снятие Драпатого под соусом проводимой реформы - не более чем устранение несогласных с методами ведения войны и мнением главкома ВСУ Сырского", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Драпатый, который ранее руководил сухопутными войсками Украины, в очень резкой форме критиковал систему управления ВСУ. В частности, он говорил о круговой поруке и безнаказанности за массовую гибель военнослужащих.
"Эти слова Сырский принял за личное оскорбление, после чего карьера Драпатого полетела вниз", - отметил представитель силовых структур.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Командующий Сухопутными войсками ВСУ подал в отставку
1 июня, 16:34
 
Харьковская областьЗапорожьеУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
