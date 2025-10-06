Российские силовики рассказали, как Сырский убирает несогласных командующих

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Главком украинских войск Александр Сырский устраняет несогласных с ним командующих, прикрываясь проводимой реформой ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным украинских СМИ, Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковской области, а ее командующего Михаила Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область. Зона его ответственности сократится примерно вдвое. Все функции ОСГВ "Днепр" теперь ложатся на группировки войск и корпуса, появившиеся в рамках реформы в ВСУ.
«
"Снятие Драпатого под соусом проводимой реформы - не более чем устранение несогласных с методами ведения войны и мнением главкома ВСУ Сырского", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Драпатый, который ранее руководил сухопутными войсками Украины, в очень резкой форме критиковал систему управления ВСУ. В частности, он говорил о круговой поруке и безнаказанности за массовую гибель военнослужащих.
"Эти слова Сырский принял за личное оскорбление, после чего карьера Драпатого полетела вниз", - отметил представитель силовых структур.