СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией
13:11 06.10.2025
СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией
СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией - РИА Новости, 06.10.2025
СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией
Лондон рассчитывает, что после провокации в ЕС потребуют наращивания военной помощи Украине и милитаризации для борьбы с "российской агрессией", сообщило... РИА Новости, 06.10.2025
СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лондон рассчитывает, что после провокации в ЕС потребуют наращивания военной помощи Украине и милитаризации для борьбы с "российской агрессией", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ в понедельник.
СВР ранее сообщила, что Лондон взбешён безрезультатностью своих многолетних усилий добиться "стратегического поражения" России и готовит очередную провокацию. По замыслу Великобритании, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку в одном из европейских портов, подчеркнули в СВР.
"После "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали по "заданию Москвы". Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о "злостных агентах Кремля" для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации "единой Европы" для борьбы с "российской агрессией"", - говорится в сообщении Службы внешней разведки России.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СВР раскрыла детали готовящейся Лондоном антироссийской провокации
Вчера, 13:08
 
В миреЛондонРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвросоюзВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
