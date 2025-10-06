https://ria.ru/20251006/svr-2046619442.html
СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией
СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией - РИА Новости, 06.10.2025
СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией
Лондон рассчитывает, что после провокации в ЕС потребуют наращивания военной помощи Украине и милитаризации для борьбы с "российской агрессией", сообщило... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:11:00+03:00
2025-10-06T13:11:00+03:00
2025-10-06T13:11:00+03:00
в мире
лондон
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
https://ria.ru/20251006/svr-2046618176.html
лондон
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, вооруженные силы украины, украина
В мире, Лондон, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Украина
СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией
СВР: Лондон рассчитывает, что его провокация вызовет рост военной помощи Украине