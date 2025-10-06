СВР рассказала, чего Лондон рассчитывает добиться новой провокацией

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лондон рассчитывает, что после провокации в ЕС потребуют наращивания военной помощи Украине и милитаризации для борьбы с "российской агрессией", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ в понедельник.