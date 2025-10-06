https://ria.ru/20251006/svr-2046618176.html
СВР раскрыла детали готовящейся Лондоном антироссийской провокации
СВР раскрыла детали готовящейся Лондоном антироссийской провокации - РИА Новости, 06.10.2025
СВР раскрыла детали готовящейся Лондоном антироссийской провокации
По замыслу Великобритании, группа воюющих на стороне ВСУ россиян должна осуществить атаку в одном из европейских портов, заявили в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 06.10.2025
СВР раскрыла детали готовящейся Лондоном антироссийской провокации
СВР: по замыслу Лондона, воюющие за ВСУ россияне атакуют один из портов Европы