Автомобили нетрезвых водителей из Дагестана передали на нужды СВО
2025-10-06T15:34:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пять автомобилей водителей из Дагестана, конфискованные за повторное вождение в нетрезвом состоянии, передали Минобороны России на нужды специальной военной операции, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по республике.
Ранее ведомство возбудило исполнительные производства о конфискации и обращении в собственность государства автомобилей, которые были изъяты у водителей, неоднократно управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
"После совершения всех обязательных процессуальных действий сотрудниками органов принудительного исполнения отделения судебных приставов по Магарамкентскому и Докузпаринскому районам и Акушинского районного отделения судебных приставов передано пять транспортных средств представителю министерства обороны РФ для дальнейшего использования на нужды СВО", – говорится в сообщении.