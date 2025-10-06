Автомобили нетрезвых водителей из Дагестана передали на нужды СВО

МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пять автомобилей водителей из Дагестана, конфискованные за повторное вождение в нетрезвом состоянии, передали Минобороны России на нужды специальной военной операции, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

Ранее ведомство возбудило исполнительные производства о конфискации и обращении в собственность государства автомобилей, которые были изъяты у водителей, неоднократно управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.