Рейтинг@Mail.ru
Автомобили нетрезвых водителей из Дагестана передали на нужды СВО - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:34 06.10.2025 (обновлено: 15:57 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/svo-2046659960.html
Автомобили нетрезвых водителей из Дагестана передали на нужды СВО
Автомобили нетрезвых водителей из Дагестана передали на нужды СВО - РИА Новости, 06.10.2025
Автомобили нетрезвых водителей из Дагестана передали на нужды СВО
Пять автомобилей водителей из Дагестана, конфискованные за повторное вождение в нетрезвом состоянии, передали Минобороны России на нужды специальной военной... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:34:00+03:00
2025-10-06T15:57:00+03:00
надежные люди
республика дагестан
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046664198_0:622:2167:1840_1920x0_80_0_0_187aaa5fc959bdd9f97ad88d005d290c.jpg
https://ria.ru/20251002/svo-2045901856.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046664198_0:419:2167:2044_1920x0_80_0_0_66f6508722ed513fe2cfe17ca1e96eec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, министерство обороны рф (минобороны рф)
Надежные люди, Республика Дагестан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Автомобили нетрезвых водителей из Дагестана передали на нужды СВО

Пять автомобилей нетрезвых водителей из Дагестана передали на нужды СВО

© Фото : УФССП России по ДагестануСудебные приставы Дагестана передали транспорт на нужды СВО
Судебные приставы Дагестана передали транспорт на нужды СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : УФССП России по Дагестану
Судебные приставы Дагестана передали транспорт на нужды СВО
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Пять автомобилей водителей из Дагестана, конфискованные за повторное вождение в нетрезвом состоянии, передали Минобороны России на нужды специальной военной операции, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по республике.
Ранее ведомство возбудило исполнительные производства о конфискации и обращении в собственность государства автомобилей, которые были изъяты у водителей, неоднократно управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Жители Кузбасса отправили два УАЗа для поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Жители Кузбасса отправят на фронт УАЗы для поддержки бойцов СВО
2 октября, 16:10
"После совершения всех обязательных процессуальных действий сотрудниками органов принудительного исполнения отделения судебных приставов по Магарамкентскому и Докузпаринскому районам и Акушинского районного отделения судебных приставов передано пять транспортных средств представителю министерства обороны РФ для дальнейшего использования на нужды СВО", – говорится в сообщении.
 
Надежные людиРеспублика ДагестанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала