Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста подозреваемого по делу "Севпотока"
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста подозреваемого по делу "Севпотока" - РИА Новости, 06.10.2025
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста подозреваемого по делу "Севпотока"
Окружной суд Варшавы в понедельник рассмотрит вопрос о продлении ареста подозреваемого по делу о совершении теракта на газопроводе "Северный поток" Владимира...
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста подозреваемого по делу "Севпотока"
Польский суд рассмотрит продление ареста подозреваемого в теракте на "Севпотоке"
ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Окружной суд Варшавы в понедельник рассмотрит вопрос о продлении ареста подозреваемого по делу о совершении теракта на газопроводе "Северный поток" Владимира Журавлева, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. На прошлой неделе Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. По данным польской прокуратуры, немецкая сторона уже направила в Польшу материалы по подозреваемому, необходимые для исполнения европейского ордера на арест.
"Заседание о рассмотрении заявления прокуратуры о продлении ареста в отношении Владимира Журавлева назначено на понедельник", - рассказали в канцелярии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".