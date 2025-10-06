Рейтинг@Mail.ru
Продолжение шатдауна приведет к увольнению госслужащих, заявила Левитт
20:32 06.10.2025 (обновлено: 20:35 06.10.2025)
Продолжение шатдауна приведет к увольнению госслужащих, заявила Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что продолжение остановки работы правительства приведет к увольнениям госслужащих. РИА Новости, 06.10.2025
в мире, сша
В мире, США
Продолжение шатдауна приведет к увольнению госслужащих, заявила Левитт

Белый дом: продолжение шатдауна приведет к увольнению госслужащих

© AP Photo / Evan VucciБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что продолжение остановки работы правительства приведет к увольнениям госслужащих.
"Мы не хотим, чтобы людей увольняли, но, к сожалению, если это прекращение работы продолжится, увольнения станут неизбежным последствием", - сказала Левитт журналистам.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Шатдаун в США может растянуться на недели, пишут СМИ
Вчера, 09:25
 
В мире
 
 
