Продолжение шатдауна приведет к увольнению госслужащих, заявила Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что продолжение остановки работы правительства приведет к увольнениям госслужащих.
Продолжение шатдауна приведет к увольнению госслужащих, заявила Левитт
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что продолжение остановки работы правительства приведет к увольнениям госслужащих.
"Мы не хотим, чтобы людей увольняли, но, к сожалению, если это прекращение работы продолжится, увольнения станут неизбежным последствием", - сказала Левитт журналистам.