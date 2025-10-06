https://ria.ru/20251006/ssha-2046712501.html
Трамп заявил, что провел "очень хороший разговор" с президентом Бразилии
Трамп заявил, что провел "очень хороший разговор" с президентом Бразилии - РИА Новости, 06.10.2025
Трамп заявил, что провел "очень хороший разговор" с президентом Бразилии
Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник провел очень хороший телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:40:00+03:00
2025-10-06T19:40:00+03:00
2025-10-06T19:44:00+03:00
в мире
бразилия
сша
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_251:0:2193:1092_1920x0_80_0_0_6ebb770c93ae90b443ceb8f641e649ee.jpg
https://ria.ru/20251006/dugin-2046661762.html
бразилия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, сша, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, США, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
Трамп заявил, что провел "очень хороший разговор" с президентом Бразилии
Трамп заявил, что провел очень хороший разговор с да Силвой