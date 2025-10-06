Рейтинг@Mail.ru
CNN: профсоюзы обратились в суд из-за плана Трампа уволить тысячи людей
12:54 06.10.2025
CNN: профсоюзы обратились в суд из-за плана Трампа уволить тысячи людей
CNN: профсоюзы обратились в суд из-за плана Трампа уволить тысячи людей - РИА Новости, 06.10.2025
CNN: профсоюзы обратились в суд из-за плана Трампа уволить тысячи людей
Два американских профсоюза, представляющие федеральных служащих, обратились в федеральный суд Калифорнии с просьбой не дать президенту США Дональду Трампу... РИА Новости, 06.10.2025
CNN: профсоюзы обратились в суд из-за плана Трампа уволить тысячи людей

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Два американских профсоюза, представляющие федеральных служащих, обратились в федеральный суд Калифорнии с просьбой не дать президенту США Дональду Трампу осуществить масштабные увольнения в стране в условиях шатдауна, сообщает телеканал CNN.
Телеканал Fox News ранее сообщал, что администрация Трампа рассматривает планы по увольнению 16 тысяч федеральных служащих в рамках планов главы государства провести массовые сокращения и урезать госфинансирование в период шатдауна американского правительства.
"Американская федерация правительственных служащих и Американская федерация государственных, окружных и муниципальных служащих в субботнем иске утверждали о необходимости временного запретительного распоряжения для предотвращения "значительного ущерба", - говорится в сообщении телеканала.
Глава Американской федерации правительственных служащих Эверетт Келли заявил в пресс-релизе, что угрозы администрации Трампа о возможном увольнении десятков тысяч федеральных служащих из-за шатдауна "не только незаконны, но и откровенно неправильны".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации сообщил, что Белый дом уже подготовил перечень федеральных агентств, в которых планируются увольнения, и намерен официально объявить об этом уже в пятницу. По словам официальных лиц, на которые ссылается CNN, сокращения в основном коснутся ведомств, чью деятельность администрация считает несоответствующей приоритетам президента.
Высокопоставленные чиновники США ранее предупредили федеральные агентства о возможной незаконности массовых увольнений во время шатдауна. По данным Washington Post, юристы указали на то, что такие увольнения нарушают законодательный запрет на принятие ведомствами новых расходных обязательств без согласия конгресса. Это, в частности, касается выплаты выходных пособий увольняемым сотрудникам.
Заголовок открываемого материала