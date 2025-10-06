CNN: профсоюзы обратились в суд из-за плана Трампа уволить тысячи людей

"Американская федерация правительственных служащих и Американская федерация государственных, окружных и муниципальных служащих в субботнем иске утверждали о необходимости временного запретительного распоряжения для предотвращения "значительного ущерба", - говорится в сообщении телеканала.

Глава Американской федерации правительственных служащих Эверетт Келли заявил в пресс-релизе, что угрозы администрации Трампа о возможном увольнении десятков тысяч федеральных служащих из-за шатдауна "не только незаконны, но и откровенно неправильны".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации сообщил, что Белый дом уже подготовил перечень федеральных агентств, в которых планируются увольнения, и намерен официально объявить об этом уже в пятницу. По словам официальных лиц, на которые ссылается CNN, сокращения в основном коснутся ведомств, чью деятельность администрация считает несоответствующей приоритетам президента.