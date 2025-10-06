Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 6 октября: ВС России взяли Отрадное в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 06.10.2025
Спецоперация, 6 октября: ВС России взяли Отрадное в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль Отрадное в Харьковской области, ВСУ потеряли около 1465 военных за сутки, средства ПВО уничтожили ночью 251 украинский... РИА Новости, 06.10.2025
безопасность, россия, северск, отрадное, глеб никитин, андрей марочко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Северск, Отрадное, Глеб Никитин, Андрей Марочко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область

Спецоперация, 6 октября: ВС России взяли Отрадное в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Отрадное в Харьковской области, ВСУ потеряли около 1465 военных за сутки, средства ПВО уничтожили ночью 251 украинский беспилотник над территорией России, один человек пострадал в Нижегородской области после атаки дронов.

ВС РФ взяли под контроль Отрадное в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки составили около 1465 военнослужащих, следует из сводки министерства. ВС РФ нанесли поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2025 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2025

ПВО сбила ночью 251 БПЛА над Россией

По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников над Крымом, 34 - над Курской областью, 30 - над Белгородской, 20 - над Нижегородской, 17 - над Воронежской, по восемь - над Брянской и Тульской, четыре - над Рязанской, по два - над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской, по одному - над Липецкой областью и Московским регионом, 11 - над Краснодарским краем. Также 62 БПЛА уничтожены над Черным морем и пять - над Азовским.

Один человек пострадал в Нижегородской области после отражения атаки 20 БПЛА

Один человек пострадал в Нижегородской области после отражения атаки беспилотников ВСУ, сообщил в понедельник губернатор Глеб Никитин.
Никитин добавил, что падение обломков также привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, которые были оперативно ликвидированы. Кроме того, зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС. Ущерба промышленным объектам, по данным Никитина, не причинено.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кабмин Украины одобрил увеличение расходов на ВСУ
Вчера, 18:07

Российские войска овладели господствующими высотами у Северска

Российские войска заняли господствующие высоты у Северска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что это ключевые стратегические высоты, которые позволяют контролировать всё, что происходит в Северске - город просматривается с высот как на ладони. По словам эксперта, расположение российской армии на высотах позволяет отрезать пути снабжения противника, которые ведут в Северск.

Песков назвал странной историю с дронами в европейских странах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал странной историю с дронами в европейских странах. Он подчеркнул, что оснований обвинять в связи с этими дронами Россию нет. По его словам, в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем они делают это безосновательно и огульно. Песков также заявил, что Россия обладает своим собственным потенциалом, в том числе космическим, для выполнения задач в ходе спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСеверскОтрадноеГлеб НикитинАндрей МарочкоДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская область
 
 
