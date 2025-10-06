Спецоперация, 6 октября: ВС России взяли Отрадное в Харьковской области

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Отрадное в Харьковской области, ВСУ потеряли около 1465 военных за сутки, средства ПВО уничтожили ночью 251 украинский беспилотник над территорией России, один человек пострадал в Нижегородской области после атаки дронов.

ВС РФ взяли под контроль Отрадное в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки составили около 1465 военнослужащих, следует из сводки министерства. ВС РФ нанесли поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2025

ПВО сбила ночью 251 БПЛА над Россией

Один человек пострадал в Нижегородской области после отражения атаки 20 БПЛА

Один человек пострадал в Нижегородской области после отражения атаки беспилотников ВСУ, сообщил в понедельник губернатор Глеб Никитин

Никитин добавил, что падение обломков также привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, которые были оперативно ликвидированы. Кроме того, зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС. Ущерба промышленным объектам, по данным Никитина, не причинено.

Российские войска овладели господствующими высотами у Северска

Российские войска заняли господствующие высоты у Северска в ДНР , сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко

Марочко уточнил, что это ключевые стратегические высоты, которые позволяют контролировать всё, что происходит в Северске - город просматривается с высот как на ладони. По словам эксперта, расположение российской армии на высотах позволяет отрезать пути снабжения противника, которые ведут в Северск.

Песков назвал странной историю с дронами в европейских странах