Расчеты ударных БПЛА "Центра" уничтожили боевиков и укрепления ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 06.10.2025
Расчеты ударных БПЛА "Центра" уничтожили боевиков и укрепления ВСУ
Операторы БПЛА батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и укрепления ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Операторы БПЛА батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и укрепления ВСУ в пунктах временной дислокации на Красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
В ходе боевой работы во взаимодействии с разведчиками группировки войск "Центр" были выявлены пункты временной дислокации неонацистов. Для огневого поражения по указанным координатам были оперативно направлены ударные беспилотники расчетов батальона специального назначения, сообщили в Минобороны России.
"Точные попадания привели к разрушению укрытий и ликвидации находившейся внутри живой силы ВСУ, что позволило штурмовым подразделениям группировки без потерь продвинуться вглубь обороны противника и закрепиться на новых позициях", - говорится в сообщении.
Расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" в круглосуточном режиме уничтожают живую силу, укрепления и пункты управления ВСУ, поддерживая наступательные операции штурмовых подразделений группировки на Красноармейском направлении специальной военной операции, уточнили в российском военном ведомстве.
Заголовок открываемого материала