Расчеты ударных БПЛА "Центра" уничтожили боевиков и укрепления ВСУ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Операторы БПЛА батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и укрепления ВСУ в пунктах временной дислокации на Красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ в понедельник.