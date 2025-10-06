Расчеты ударных БПЛА "Центра" уничтожили боевиков и укрепления ВСУ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Операторы БПЛА батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и укрепления ВСУ в пунктах временной дислокации на Красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
В ходе боевой работы во взаимодействии с разведчиками группировки войск "Центр" были выявлены пункты временной дислокации неонацистов. Для огневого поражения по указанным координатам были оперативно направлены ударные беспилотники расчетов батальона специального назначения, сообщили в Минобороны России.
"Точные попадания привели к разрушению укрытий и ликвидации находившейся внутри живой силы ВСУ, что позволило штурмовым подразделениям группировки без потерь продвинуться вглубь обороны противника и закрепиться на новых позициях", - говорится в сообщении.
Расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" в круглосуточном режиме уничтожают живую силу, укрепления и пункты управления ВСУ, поддерживая наступательные операции штурмовых подразделений группировки на Красноармейском направлении специальной военной операции, уточнили в российском военном ведомстве.