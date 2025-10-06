Опубликованы кадры боев за Кузьминовку

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео штурма населенного пункта Кузьминовка в ДНР.

На видео от Минобороны РФ показано, как Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают живую силу ВСУ с помощью боевых дронов, также на кадрах видно уничтожение позиций противника.

Командир взвода с позывным "Гермес" рассказал подробности штурма населенного пункта Кузьминовка в Донецкой Народной Республике.

"Свыше нашим командованием было принято решение взять населенный пункт. В ночное время на промежуточные точки наших бойцов двойками-тройками заводили ночью под пончо, чтобы противник, если ведет разведку в небе, так сказать, не увидел наших бойцов, которые идут на задачу. После того как мы закрепились на промежуточных точках, по населенному пункту была работа арты (артиллерия - ред.), FPV-дронами. После того как расчеты БПЛА, FPV и артиллерии отработали, производилась зачистка нашими бойцами. Тем самым мы выбили противника из их укрепрайонов и взяли под контроль населенный пункт", - сказал командир взвода на видео российского военного ведомства.

Штурмовик с позывным "Стриж" также рассказал о нюансах и особенностях освобождения населенного пункта Кузьминовка в ДНР.

"Контролировалось все с воздуха, чтобы противник не высовывался, то есть расчеты БПЛА эффективно наши работали сначала с расчетами артиллерии... Выявлялись огневые точки противника и подавлялись. После чего мы успешно заходили в этот населенный пункт. Населенный пункт этот небольшой. Численность противника там оказалась невысокая... Мы успешно закрепились", - рассказал боец РФ на видео от Минобороны России.