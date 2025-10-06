Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры боев за Кузьминовку - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 06.10.2025
Опубликованы кадры боев за Кузьминовку
Опубликованы кадры боев за Кузьминовку
Министерство обороны России опубликовало видео штурма населенного пункта Кузьминовка в ДНР. РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры боев за Кузьминовку

Минобороны опубликовало кадры боев за населенный пункт Кузьминовка

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео штурма населенного пункта Кузьминовка в ДНР.
На видео от Минобороны РФ показано, как Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают живую силу ВСУ с помощью боевых дронов, также на кадрах видно уничтожение позиций противника.
Российский расчет БПЛА уничтожил более 50 гаубиц М777, рассказал офицер
Командир взвода с позывным "Гермес" рассказал подробности штурма населенного пункта Кузьминовка в Донецкой Народной Республике.
"Свыше нашим командованием было принято решение взять населенный пункт. В ночное время на промежуточные точки наших бойцов двойками-тройками заводили ночью под пончо, чтобы противник, если ведет разведку в небе, так сказать, не увидел наших бойцов, которые идут на задачу. После того как мы закрепились на промежуточных точках, по населенному пункту была работа арты (артиллерия - ред.), FPV-дронами. После того как расчеты БПЛА, FPV и артиллерии отработали, производилась зачистка нашими бойцами. Тем самым мы выбили противника из их укрепрайонов и взяли под контроль населенный пункт", - сказал командир взвода на видео российского военного ведомства.
Штурмовик с позывным "Стриж" также рассказал о нюансах и особенностях освобождения населенного пункта Кузьминовка в ДНР.
"Контролировалось все с воздуха, чтобы противник не высовывался, то есть расчеты БПЛА эффективно наши работали сначала с расчетами артиллерии... Выявлялись огневые точки противника и подавлялись. После чего мы успешно заходили в этот населенный пункт. Населенный пункт этот небольшой. Численность противника там оказалась невысокая... Мы успешно закрепились", - рассказал боец РФ на видео от Минобороны России.
Освобождение Кузьминовки - не только еще один важный шаг в продвижении на Северском направлении. Выход на противоположный берег реки Бахмутка открывает возможность эффективной поддержки подразделений, движущихся в направлении Звановки благодаря более выгодному расположению, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Десантники группировки "Днепр" уничтожили украинскую БМП "Брэдли"
Специальная военная операция на Украине
Россия
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
 
 
