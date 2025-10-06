Жители Подмосковья подали еще 40 тысяч онлайн-заявок на получение соцпомощи

Пользоваться сервисом "Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области" стало проще и удобнее: подача заявлений доступна дистанционно через портал госуслуг. Авторизовавшись через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), граждане могут быстро оформить социальную помощь, предназначенную преимущественно для малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов и одиноко проживающих.