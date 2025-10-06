https://ria.ru/20251006/sots-2046655824.html
Жители Подмосковья подали еще 40 тысяч онлайн-заявок на получение соцпомощи
В рамках реализации национального проекта "Экономика и цифровая трансформация" в Подмосковье стремительно растет популярность электронных сервисов... РИА Новости, 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
В рамках реализации национального проекта "Экономика и цифровая трансформация" в Подмосковье стремительно растет популярность электронных сервисов предоставления государственных услуг. Только за этот год количество обращений за социальной помощью через региональный портал превысило отметку в 40 тысяч случаев, сообщил 360.ru
Пользоваться сервисом "Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области" стало проще и удобнее: подача заявлений доступна дистанционно через портал госуслуг. Авторизовавшись через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), граждане могут быстро оформить социальную помощь, предназначенную преимущественно для малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов и одиноко проживающих.
Благодаря внедрению новых цифровых решений власти стремятся обеспечить технологический суверенитет государства, упростив процесс взаимодействия граждан с органами власти и повысив доступность социального обслуживания.