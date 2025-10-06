https://ria.ru/20251006/soglashenie-2046658726.html

Оренбургская область и ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве

УФА, 6 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подписал с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона. "Соглашение о сотрудничестве подписали в Орске вместе с Петром Михайловичем Фрадковым, председателем банка ПСБ, главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики", - сообщил Солнцев в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение всестороннее, направленное на социально-экономическое развитие Оренбургской области. "Так, например, до конца года при поддержке банка ПСБ планируем запустить второй сезон обучения для ветеранов СВО - "СВОй бизнес - дело героев!", которое организовано в рамках региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья". Уже сейчас среди вернувшихся бойцов есть желающие пройти обучение. Напомню, первый сезон предпринимательской программы был завершён в Оренбуржье весной. 28 ветеранов получили гранты на реализацию бизнеса. Проект востребован, и, безусловно, его нужно продолжать", - отметил Солнцев. Глава региона сообщил, что на подписании соглашения обсудили и развитие спортивной инфраструктуры в регионе, а также проведение массовых мероприятий. "Вместе пришли к выводу, что в 2027 году Оренбуржье сможет стать центром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике", - добавил он.

