Оренбургская область и ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.10.2025
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:32 06.10.2025
Оренбургская область и ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве
Оренбургская область и ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве
УФА, 6 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подписал с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона. "Соглашение о сотрудничестве подписали в Орске вместе с Петром Михайловичем Фрадковым, председателем банка ПСБ, главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики", - сообщил Солнцев в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение всестороннее, направленное на социально-экономическое развитие Оренбургской области. "Так, например, до конца года при поддержке банка ПСБ планируем запустить второй сезон обучения для ветеранов СВО - "СВОй бизнес - дело героев!", которое организовано в рамках региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья". Уже сейчас среди вернувшихся бойцов есть желающие пройти обучение. Напомню, первый сезон предпринимательской программы был завершён в Оренбуржье весной. 28 ветеранов получили гранты на реализацию бизнеса. Проект востребован, и, безусловно, его нужно продолжать", - отметил Солнцев. Глава региона сообщил, что на подписании соглашения обсудили и развитие спортивной инфраструктуры в регионе, а также проведение массовых мероприятий. "Вместе пришли к выводу, что в 2027 году Оренбуржье сможет стать центром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике", - добавил он.
оренбургская область
орск
оренбургская область, орск, евгений солнцев, петр фрадков
Оренбургская область, Оренбургская область, Орск, Евгений Солнцев, Петр Фрадков
© iStock.com / fizkesПодписание соглашения
Подписание соглашения - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© iStock.com / fizkes
Подписание соглашения. Архивное фото
УФА, 6 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подписал с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона.
"Соглашение о сотрудничестве подписали в Орске вместе с Петром Михайловичем Фрадковым, председателем банка ПСБ, главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики", - сообщил Солнцев в своем Telegram-канале.
По его словам, соглашение всестороннее, направленное на социально-экономическое развитие Оренбургской области.
"Так, например, до конца года при поддержке банка ПСБ планируем запустить второй сезон обучения для ветеранов СВО - "СВОй бизнес - дело героев!", которое организовано в рамках региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья". Уже сейчас среди вернувшихся бойцов есть желающие пройти обучение. Напомню, первый сезон предпринимательской программы был завершён в Оренбуржье весной. 28 ветеранов получили гранты на реализацию бизнеса. Проект востребован, и, безусловно, его нужно продолжать", - отметил Солнцев.
Глава региона сообщил, что на подписании соглашения обсудили и развитие спортивной инфраструктуры в регионе, а также проведение массовых мероприятий. "Вместе пришли к выводу, что в 2027 году Оренбуржье сможет стать центром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике", - добавил он.
Оренбургская область Орск Евгений Солнцев Петр Фрадков
 
 
