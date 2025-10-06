https://ria.ru/20251006/smi-2046616738.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.10.2025
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы