Московская "Система-112" приняла более пяти миллионов вызовов с начала года - РИА Новости, 06.10.2025
09:36 06.10.2025
Московская "Система-112" приняла более пяти миллионов вызовов с начала года
москва, петр бирюков, калужская область, эра-глонасс
Москва, Петр Бирюков, Калужская область, ЭРА-ГЛОНАСС
Московская "Система-112" приняла более пяти миллионов вызовов с начала года

Операторы службы спасения 112. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 5,5 миллиона вызовов приняла столичная "Система-112" в этом году, что практически соответствует предыдущему аналогичному показателю, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями, с начала этого года операторы приняли свыше 5,5 миллиона вызовов, из них менее половины - 2,7 миллиона - потребовали оповещения экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что каждый день на дежурство выходят до 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован.
"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей.
"К ней подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля", - уточнил Бирюков.
