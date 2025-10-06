Московская "Система-112" приняла более пяти миллионов вызовов с начала года

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 5,5 миллиона вызовов приняла столичная "Система-112" в этом году, что практически соответствует предыдущему аналогичному показателю, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - добавил Бирюков.