16:07 06.10.2025
Элиссан Шандалович представил позицию Карелии в Совете Федерации
республика карелия, совет федерации рф
Республика Карелия, Совет Федерации РФ
Элиссан Шандалович представил позицию Карелии в Совете Федерации

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович выступил в Совете Федерации

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияПредседатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в понедельник выступил в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщает пресс-служба парламента республики.
"В проекте федерального бюджета мы видим и полностью поддерживаем ключевой приоритет — всестороннюю поддержку нашей армии, участников СВО и их семей. Не понаслышке знаю, как это важно. Бюджет должен быть надежным щитом для наших бойцов, армии, для будущей победы", — приводит пресс-служба слова Шандаловича.
По словам спикера, вторая задача, которая стоит перед бюджетом, — баланс между социальными обязательствами и развитием экономики.
"Карелия, с учетом приграничного положения, исторически регион с экспортоориентированной экономикой. И мы, сегодня, находимся, можно сказать, на передовой санкционного давления. Тем не менее — несмотря на все трудности и благодаря слаженной работе с федеральным центром, Карелия демонстрирует рост инвестиционной активности", — сказал председатель Законодательного собрания.
Он указал, что по сравнению с 2018 годом объем инвестиций в сопоставимых ценах вырос более чем на треть. Показатель хороший, но необходимо и дальше продолжать работу в этом направлении, увеличивая привлекательность Карелии для инвесторов, повышать устойчивость экономики республики.
В связи этим Шандалович попросил вернуться к вопросу компенсации из федерального бюджета выпадающих доходов региональных бюджетов, возникающих в связи с применением инвестиционного налогового вычета — одного из важных механизмов поощрения инвестиционной активности.
"Кроме того, мы взяли на вооружение рекомендации Совета Федерации по трансформации мер поддержки бизнеса, консолидации доходов, усилению целевого характера и адресности расходов. В зоне особого внимания <…> повышение качества экономики, борьба с теневым сектором. С учетом этого мы будем "донастраивать" и наше региональное законодательство", — подчеркнул парламентарий.
Шандалович также затронул тему финансирования здравоохранения и выразил благодарность за введение коэффициента доступности медицинской помощи по линии ОМС. Для арктических регионов, в том числе для Карелии, республики с низкой плотностью населения, эта мера крайне важна.
"Уважаемая Валентина Ивановна (Матвиенко, спикер Совфеда — ред.), мы также поддерживаем ваше предложение по платежам за неработающее население в системе ОМС. Это крайне актуально. Мы также поддерживаем распределение акцизов на пиво, табачную продукцию в регионы. По аналогии с алкоголем. Это позволит усилить контроль, получить дополнительные средства и даст возможность направить их, в том числе на укрепление здравоохранения", — заключил Шандалович.
Республика КарелияСовет Федерации РФ
 
 
