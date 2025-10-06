Элиссан Шандалович представил позицию Карелии в Совете Федерации

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в понедельник выступил в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщает пресс-служба парламента республики.

"В проекте федерального бюджета мы видим и полностью поддерживаем ключевой приоритет — всестороннюю поддержку нашей армии, участников СВО и их семей. Не понаслышке знаю, как это важно. Бюджет должен быть надежным щитом для наших бойцов, армии, для будущей победы", — приводит пресс-служба слова Шандаловича.

По словам спикера, вторая задача, которая стоит перед бюджетом, — баланс между социальными обязательствами и развитием экономики.

"Карелия, с учетом приграничного положения, исторически регион с экспортоориентированной экономикой. И мы, сегодня, находимся, можно сказать, на передовой санкционного давления. Тем не менее — несмотря на все трудности и благодаря слаженной работе с федеральным центром, Карелия демонстрирует рост инвестиционной активности", — сказал председатель Законодательного собрания.

Он указал, что по сравнению с 2018 годом объем инвестиций в сопоставимых ценах вырос более чем на треть. Показатель хороший, но необходимо и дальше продолжать работу в этом направлении, увеличивая привлекательность Карелии для инвесторов, повышать устойчивость экономики республики.

В связи этим Шандалович попросил вернуться к вопросу компенсации из федерального бюджета выпадающих доходов региональных бюджетов, возникающих в связи с применением инвестиционного налогового вычета — одного из важных механизмов поощрения инвестиционной активности.

"Кроме того, мы взяли на вооружение рекомендации Совета Федерации по трансформации мер поддержки бизнеса, консолидации доходов, усилению целевого характера и адресности расходов. В зоне особого внимания <…> повышение качества экономики, борьба с теневым сектором. С учетом этого мы будем "донастраивать" и наше региональное законодательство", — подчеркнул парламентарий.

Шандалович также затронул тему финансирования здравоохранения и выразил благодарность за введение коэффициента доступности медицинской помощи по линии ОМС. Для арктических регионов, в том числе для Карелии, республики с низкой плотностью населения, эта мера крайне важна.