Гастрономический сезон на Сахалине завершился праздником "ГребеШОКпати"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт - РИА Новости. Впервые на Сахалине гастрономический сезон завершился на морском побережье праздником "ГребеШОКпати", сообщает региональное министерство туризма.

По информации пресс-службы ведомства, гости мероприятия могли продегустировать самый любимый и знаковый деликатес острова - сахалинский гребешок в сете из трех позиций.

"Посетители праздника оценили вкус и подачу гребешка с картофельно-грибным пармезаном, икрой и копченостями; гребешка с тартаром из манго и томатов, а также соусом из зелени; гребешка с пюре из красной капусты и жемчугом из тапиоки", - говорится в сообщении.

Секретами приготовления каждого блюда поделились рестораторы Ассоциации кулинарного искусства и сервиса области, которым помогали студенты Сахалинского техникума сервиса.

"Праздник стал одним из финальных событий года, но при этом заложил традицию островных гастрономических мероприятий на открытом воздухе, направленных на популяризацию локальных специалитетов через понятие "островная кухня", - отмечает пресс-служба минтуризма.