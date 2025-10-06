Рейтинг@Mail.ru
Гастрономический сезон на Сахалине завершился праздником "ГребеШОКпати" - РИА Новости, 06.10.2025
10:20 06.10.2025
Гастрономический сезон на Сахалине завершился праздником "ГребеШОКпати"
Гастрономический сезон на Сахалине завершился праздником "ГребеШОКпати"
Впервые на Сахалине гастрономический сезон завершился на морском побережье праздником "ГребеШОКпати", сообщает региональное министерство туризма. РИА Новости, 06.10.2025
сахалин, агентство стратегических инициатив (аси), сахалинская область
Сахалин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Сахалинская область

Гастрономический сезон на Сахалине завершился праздником "ГребеШОКпати"

© Depositphotos.com / robynmacГребешки
Гребешки - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Depositphotos.com / robynmac
Гребешки. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт - РИА Новости. Впервые на Сахалине гастрономический сезон завершился на морском побережье праздником "ГребеШОКпати", сообщает региональное министерство туризма.
По информации пресс-службы ведомства, гости мероприятия могли продегустировать самый любимый и знаковый деликатес острова - сахалинский гребешок в сете из трех позиций.
"Посетители праздника оценили вкус и подачу гребешка с картофельно-грибным пармезаном, икрой и копченостями; гребешка с тартаром из манго и томатов, а также соусом из зелени; гребешка с пюре из красной капусты и жемчугом из тапиоки", - говорится в сообщении.
Секретами приготовления каждого блюда поделились рестораторы Ассоциации кулинарного искусства и сервиса области, которым помогали студенты Сахалинского техникума сервиса.
"Праздник стал одним из финальных событий года, но при этом заложил традицию островных гастрономических мероприятий на открытом воздухе, направленных на популяризацию локальных специалитетов через понятие "островная кухня", - отмечает пресс-служба минтуризма.
Мероприятие прошло в рамках гастромарафона "Почувствуй вкус Сахалина" на территории глэмпинга "ПатиСон парк" на побережье Анивского залива на юге острова. Его организаторами стали министерством туризма региона, туристско-информационный центр и Ассоциация кулинарного искусства и сервиса области.
Сахалинская область вошла в программу развития гастрономической индустрии Агентства стратегических инициатив (АСИ) "ПроЕДУ по России", направленную на развитие гастрономической индустрии как важного элемента социально-экономического роста региона. Мероприятие "ГребеШОКпати" стало первым гастрономическим праздником на острове, посвященным одному локальному продукту.
 
СахалинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Сахалинская область
 
 
