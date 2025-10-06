https://ria.ru/20251006/rossiya-2046730273.html
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.10.2025
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T22:37:00+03:00
2025-10-06T22:37:00+03:00
2025-10-06T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20250427/opasnost-2013645080.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области объявили ракетную опасность
Губернатор Богомаз: в Брянской области объявили ракетную опасность