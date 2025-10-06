Рейтинг@Mail.ru
20:43 06.10.2025 (обновлено: 10:14 07.10.2025)
Строительство больницы скорой помощи началось в Таганроге
Строительство больницы скорой медицинской помощи началось в Таганроге Ростовской области, стоимость проекта составляет 22 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 07.10.2025
Строительство больницы скорой помощи началось в Таганроге

В Таганроге начали строительство новой больницы скорой помощи

Таганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Depositphotos.com / Oleg Belov
Таганрог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Строительство больницы скорой медицинской помощи началось в Таганроге Ростовской области, стоимость проекта составляет 22 миллиарда рублей, сообщает правительство региона по итогам встречи губернатора области Юрия Слюсаря с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
По ее словам, Таганрог - уникальный город с богатейшим историко-культурным наследием. "Мы все заинтересованы в том, чтобы он развивался как современный, комфортный для жизни центр. Реализация комплексного плана, безусловно, требует консолидации усилий региональных и федеральных властей, особенно в решении наиболее сложных инфраструктурных вопросов", - отметила Матвиенко.
Глава региона подчеркнул, что работа ведется планомерно. Из 223 пунктов плана с общим бюджетом свыше 42 миллиардов рублей на 1 октября 2025 года уже выполнено 143, в том числе разработаны мастер-план и дизайн-код города, в исторической части Таганрога реализован проект "Чистое небо", смонтирован плавучий причал, завершена рекультивация мусорного полигона, благоустроены парк имени 300-летия Таганрога и Северная площадь.
Отдельно на встрече рассмотрели продолжение реализации двух крупных проектов: реконструкции Таганрогской больницы скорой медицинской помощи и продолжения по благоустройству Пушкинской набережной.
Слюсарь сообщил, что реконструкция, а по сути - строительство новой БСМП в Таганроге стартовало. "Подрядчик приступил к подготовительным работам на площадке, прокладываются коммуникации, разрабатывается котлован. В 2025 году на проект предусмотрено 1,9 миллиарда рублей, а его общая стоимость составляет 22 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Губернатор также затронул тему продолжения работ на Пушкинской набережной. После завершения в 2024 году первого этапа благоустройства началась подготовка ко второму и третьему этапам. Они включают берегоукрепление на протяжении 2 километров и благоустройство 5,5 гектара променадной зоны. Общая стоимость работ оценивается в 1,2 миллиарда рублей.
 
Ростовская область, Таганрог, Юрий Слюсарь, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
 
 
