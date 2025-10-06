Строительство больницы скорой помощи началось в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Строительство больницы скорой медицинской помощи началось в Таганроге Ростовской области, стоимость проекта составляет 22 миллиарда рублей, сообщает правительство региона по итогам встречи губернатора области Юрия Слюсаря с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

По ее словам, Таганрог - уникальный город с богатейшим историко-культурным наследием. "Мы все заинтересованы в том, чтобы он развивался как современный, комфортный для жизни центр. Реализация комплексного плана, безусловно, требует консолидации усилий региональных и федеральных властей, особенно в решении наиболее сложных инфраструктурных вопросов", - отметила Матвиенко

Глава региона подчеркнул, что работа ведется планомерно. Из 223 пунктов плана с общим бюджетом свыше 42 миллиардов рублей на 1 октября 2025 года уже выполнено 143, в том числе разработаны мастер-план и дизайн-код города, в исторической части Таганрога реализован проект "Чистое небо", смонтирован плавучий причал, завершена рекультивация мусорного полигона, благоустроены парк имени 300-летия Таганрога и Северная площадь.

Отдельно на встрече рассмотрели продолжение реализации двух крупных проектов: реконструкции Таганрогской больницы скорой медицинской помощи и продолжения по благоустройству Пушкинской набережной.

Слюсарь сообщил, что реконструкция, а по сути - строительство новой БСМП в Таганроге стартовало. "Подрядчик приступил к подготовительным работам на площадке, прокладываются коммуникации, разрабатывается котлован. В 2025 году на проект предусмотрено 1,9 миллиарда рублей, а его общая стоимость составляет 22 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.