Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах при проверках
Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах при проверках - РИА Новости, 06.10.2025
Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах при проверках
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции касательно ценных бумаг. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T20:07:00+03:00
2025-10-06T20:07:00+03:00
2025-10-06T21:18:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах при проверках
Путин утвердил сведения о ценных бумагах в целях борьбы с коррупцией
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции касательно ценных бумаг.
«
"Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц", — говорится в документе.
Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Перечень включает 17 пунктов, в том числе:
- полное наименование эмитента ценных бумаг или лица, обязанного по ценным бумагам;
- вид (наименование) и категорию (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска.
Указ уточняет и дополняет положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими.