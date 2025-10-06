Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах при проверках
20:07 06.10.2025 (обновлено: 21:18 06.10.2025)
Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах при проверках
Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах при проверках
Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах при проверках

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции касательно ценных бумаг.
«
"Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц", — говорится в документе.
Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Перечень включает 17 пунктов, в том числе:
  • полное наименование эмитента ценных бумаг или лица, обязанного по ценным бумагам;
  • вид (наименование) и категорию (тип) ценных бумаг;
  • регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска.
Указ уточняет и дополняет положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Путин подписал закон об упрощении возбуждения уголовных дел
20 марта, 14:25
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
