https://ria.ru/20251006/rossiya-2046703538.html
Экс-владельцу банка "Югра" грозит до 20 лет по второму делу
Экс-владельцу банка "Югра" грозит до 20 лет по второму делу - РИА Новости, 06.10.2025
Экс-владельцу банка "Югра" грозит до 20 лет по второму делу
Бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину грозит срок до 20 лет по второму делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сказано в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:03:00+03:00
2025-10-06T19:03:00+03:00
2025-10-06T19:03:00+03:00
происшествия
россия
москва
югра
агентство по страхованию вкладов
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039730635_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_91ee53ece15323d507d9e720e0bb2c94.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046688475.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039730635_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e78c49d2ed74d4c5a52a846e0b538dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, югра, агентство по страхованию вкладов, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Югра, Агентство по страхованию вкладов, Московский городской суд
Экс-владельцу банка "Югра" грозит до 20 лет по второму делу
Экс-владельцу банка "Югра" Хотину грозит до 20 лет по 2-ому делу о мошенничестве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину грозит срок до 20 лет по второму делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Хотин обвиняется в совершении особо тяжкого и двух тяжких преступлений, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что он, с целью избежать наказания, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу", - сказано в материалах.
В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ
.
Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры
" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к восьми годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к шести годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов
, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.
Мосгорсуд
признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы
признал банк банкротом. ЦБ
оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.