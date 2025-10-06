Экс-владельцу банка "Югра" грозит до 20 лет по второму делу

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину грозит срок до 20 лет по второму делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Хотин обвиняется в совершении особо тяжкого и двух тяжких преступлений, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что он, с целью избежать наказания, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу", - сказано в материалах.