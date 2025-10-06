https://ria.ru/20251006/rossiya-2046667733.html
Двух жителей Красноярского края подозревают в незаконной продаже сапсанов
ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Двух жителей Красноярского края подозревают в незаконном обороте краснокнижных птиц — сапсанов и балабанов — в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу".
"Третьего октября двое жителей Красноярского края
незаконно содержали в помещении гаража в городе Калачинске Омской области
диких птиц – восемь сапсанов и два балабана – семейства соколиных, относящихся к особо ценным видам животных и включенных в Красную книгу Российской Федерации", – сообщил в пресс-службе.
Мужчин задержали и арестовали. Расследование продолжается. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.