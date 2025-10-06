Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Красноярского края подозревают в незаконной продаже сапсанов - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 06.10.2025 (обновлено: 16:18 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046667733.html
Двух жителей Красноярского края подозревают в незаконной продаже сапсанов
Двух жителей Красноярского края подозревают в незаконной продаже сапсанов - РИА Новости, 06.10.2025
Двух жителей Красноярского края подозревают в незаконной продаже сапсанов
Двух жителей Красноярского края подозревают в незаконном обороте краснокнижных птиц — сапсанов и балабанов — в Омской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:15:00+03:00
2025-10-06T16:18:00+03:00
происшествия
красноярский край
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40843/18/408431819_0:247:2010:1377_1920x0_80_0_0_9f43588b2dce3c3e02705e2f0899ed34.jpg
https://ria.ru/20250222/puma-2001033809.html
красноярский край
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40843/18/408431819_0:59:2010:1566_1920x0_80_0_0_183036d81eb640fa7ecb3bbd57c562f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, омская область
Происшествия, Красноярский край, Омская область
Двух жителей Красноярского края подозревают в незаконной продаже сапсанов

В Красноярском крае 2 человек подозревают в продаже краснокнижных птиц

© РИА Новости / Игорь Вайнштейн | Перейти в медиабанкСокол-сапсан
Сокол-сапсан - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Игорь Вайнштейн
Перейти в медиабанк
Сокол-сапсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Двух жителей Красноярского края подозревают в незаконном обороте краснокнижных птиц — сапсанов и балабанов — в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу".
"Третьего октября двое жителей Красноярского края незаконно содержали в помещении гаража в городе Калачинске Омской области диких птиц – восемь сапсанов и два балабана – семейства соколиных, относящихся к особо ценным видам животных и включенных в Красную книгу Российской Федерации", – сообщил в пресс-службе.
Мужчин задержали и арестовали. Расследование продолжается. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В Москве мужчину оштрафовали за содержание краснокнижной пумы
22 февраля, 19:44
 
ПроисшествияКрасноярский крайОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала