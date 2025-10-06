Рейтинг@Mail.ru
МИД России раскритиковал решение Польши по визам для российских экспертов - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 06.10.2025 (обновлено: 16:21 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046661444.html
МИД России раскритиковал решение Польши по визам для российских экспертов
МИД России раскритиковал решение Польши по визам для российских экспертов - РИА Новости, 06.10.2025
МИД России раскритиковал решение Польши по визам для российских экспертов
Аннулирование Польшей виз экспертов из РФ для участия в "Варшавской конференции по человеческому измерению" под эгидой финского председательства в ОБСЕ -... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:42:00+03:00
2025-10-06T16:21:00+03:00
россия
обсе
мария захарова
варшава
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890269_0:366:2730:1902_1920x0_80_0_0_56c584163088fa4e06e754273c9e25ff.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046590277.html
россия
варшава
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890269_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_199bb55e6ec0657ac2861e98ec0cde5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, обсе, мария захарова, варшава, польша, в мире
Россия, ОБСЕ, Мария Захарова, Варшава, Польша, В мире
МИД России раскритиковал решение Польши по визам для российских экспертов

МИД РФ назвал аннулирование Польшей виз для российских специалистов произволом

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аннулирование Польшей виз экспертов из РФ для участия в "Варшавской конференции по человеческому измерению" под эгидой финского председательства в ОБСЕ - вопиющий произвол, Варшава явно стремилась закрыть рты россиянам, заявили в МИД РФ.
"На днях стало известно об очередном вопиющем произволе со стороны польских властей в отношении представителей российских общественных организаций. Как минимум пятерым экспертам, которые планировали принять участие в мероприятии под эгидой действующего председательства ОБСЕ, аннулировали уже выданные визы. Речь идет о проводимой финским действующим председательством 6-17 октября "Варшавской конференции по человеческому измерению"… Руководствуясь корыстными политическими мотивами и стремясь "заткнуть рты" россиянам, официальная Варшава пошла на беспрецедентный шаг - явно по чьей-то указке аннулировала визы российским общественникам, лишив их таким образом возможности принять участие в мероприятии", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте министерства.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
МИД назвал отношение России к БДИПЧ ОБСЕ отстраненным
Вчера, 10:48
 
РоссияОБСЕМария ЗахароваВаршаваПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала