МИД России раскритиковал решение Польши по визам для российских экспертов

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аннулирование Польшей виз экспертов из РФ для участия в "Варшавской конференции по человеческому измерению" под эгидой финского председательства в ОБСЕ - вопиющий произвол, Варшава явно стремилась закрыть рты россиянам, заявили в МИД РФ.