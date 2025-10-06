МИД России раскритиковал решение Польши по визам для российских экспертов

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аннулирование Польшей виз экспертов из РФ для участия в "Варшавской конференции по человеческому измерению" под эгидой финского председательства в ОБСЕ - вопиющий произвол, Варшава явно стремилась закрыть рты россиянам, заявили в МИД РФ.
"На днях стало известно об очередном вопиющем произволе со стороны польских властей в отношении представителей российских общественных организаций. Как минимум пятерым экспертам, которые планировали принять участие в мероприятии под эгидой действующего председательства ОБСЕ, аннулировали уже выданные визы. Речь идет о проводимой финским действующим председательством 6-17 октября "Варшавской конференции по человеческому измерению"… Руководствуясь корыстными политическими мотивами и стремясь "заткнуть рты" россиянам, официальная Варшава пошла на беспрецедентный шаг - явно по чьей-то указке аннулировала визы российским общественникам, лишив их таким образом возможности принять участие в мероприятии", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте министерства.