МИД назвал отношение России к БДИПЧ ОБСЕ отстраненным
10:48 06.10.2025
МИД назвал отношение России к БДИПЧ ОБСЕ отстраненным
Отношение России к Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) достаточно спокойное, РИА Новости, 06.10.2025
Грушко заявил, что Россия относится к БДИПЧ ОБСЕ достаточно отстраненно

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Отношение России к Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) достаточно спокойное, отстраненное, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«
"Для нас БДИПЧ уже давно не является какой-то такой организацией… Мы, когда проводим выборы у себя, мы приглашаем ПА ОДКБ, СНГ, наших партнеров, уже ШОС и многие другие. Поэтому наше отношение к этому институту достаточно спокойное и отстраненное", - сказал он в ходе круглого стола о целесообразности дальнейшего участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в Совете Федерации.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что российские парламентарии обсудят целесообразность участия в БДИПЧ ОБСЕ и примут решение, которое не позволит втягивать страну "в этот позор". Президент РФ Владимир Путин до этого также предлагал обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
