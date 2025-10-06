МИД назвал отношение России к БДИПЧ ОБСЕ отстраненным

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Отношение России к Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) достаточно спокойное, отстраненное, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.