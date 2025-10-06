Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Активность клещей в России все еще сохраняется, несмотря на понижение температуры, предупредили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор обращает внимание: несмотря на понижение температуры, активность клещей сохраняется! Будьте осторожны на природе и в пригородных зонах отдыха", - отмечается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Чтобы не быть укушенным, в ведомстве рекомендовали носить закрытую одежду светлых тонов, заправлять брюки в носки, двигаться по тропам, избегая высокой травы, и использовать репелленты против клещей.

"После прогулки внимательно осмотрите себя, одежду и питомцев. Если найдете клеща, аккуратно удалите его и обработайте место укуса дезинфицирующим средством. Сохраните клеща в чистой ёмкости для лабораторного исследования", - говорится в сообщении.