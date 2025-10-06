Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей - РИА Новости, 06.10.2025
15:16 06.10.2025
Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей
Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей - РИА Новости, 06.10.2025
Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей
Активность клещей в России все еще сохраняется, несмотря на понижение температуры, предупредили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 06.10.2025
россия
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей

Роспотребнадзор: активность клещей в России сохраняется, несмотря на похолодание

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Активность клещей в России все еще сохраняется, несмотря на понижение температуры, предупредили в Роспотребнадзоре.
"Роспотребнадзор обращает внимание: несмотря на понижение температуры, активность клещей сохраняется! Будьте осторожны на природе и в пригородных зонах отдыха", - отмечается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Чтобы не быть укушенным, в ведомстве рекомендовали носить закрытую одежду светлых тонов, заправлять брюки в носки, двигаться по тропам, избегая высокой травы, и использовать репелленты против клещей.
"После прогулки внимательно осмотрите себя, одежду и питомцев. Если найдете клеща, аккуратно удалите его и обработайте место укуса дезинфицирующим средством. Сохраните клеща в чистой ёмкости для лабораторного исследования", - говорится в сообщении.
Также в Роспотребнадзоре рекомендовали пройти вакцинацию против клещевого энцефалита, а при появлении признаков заболевания, таких как повышение температуры, общая слабость, головная боль, мышечные боли, сыпь, немедленно обращаться к врачу.
Укус клеща - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Врач рассказала, что делать при укусе клеща
12 марта, 02:48
 
