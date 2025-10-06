https://ria.ru/20251006/rospotrebnadzor-2046653859.html
Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей
Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей - РИА Новости, 06.10.2025
Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей
Активность клещей в России все еще сохраняется, несмотря на понижение температуры, предупредили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:16:00+03:00
2025-10-06T15:16:00+03:00
2025-10-06T15:16:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733289902_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7b93607837af0ab21cea5cb4e224839e.jpg
https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733289902_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_574f23eb79772dc1dd445cf3163d5cec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор предупредил о сохранении активности клещей
Роспотребнадзор: активность клещей в России сохраняется, несмотря на похолодание
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Активность клещей в России все еще сохраняется, несмотря на понижение температуры, предупредили в Роспотребнадзоре.
"Роспотребнадзор
обращает внимание: несмотря на понижение температуры, активность клещей сохраняется! Будьте осторожны на природе и в пригородных зонах отдыха", - отмечается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Чтобы не быть укушенным, в ведомстве рекомендовали носить закрытую одежду светлых тонов, заправлять брюки в носки, двигаться по тропам, избегая высокой травы, и использовать репелленты против клещей.
"После прогулки внимательно осмотрите себя, одежду и питомцев. Если найдете клеща, аккуратно удалите его и обработайте место укуса дезинфицирующим средством. Сохраните клеща в чистой ёмкости для лабораторного исследования", - говорится в сообщении.
Также в Роспотребнадзоре рекомендовали пройти вакцинацию против клещевого энцефалита, а при появлении признаков заболевания, таких как повышение температуры, общая слабость, головная боль, мышечные боли, сыпь, немедленно обращаться к врачу.