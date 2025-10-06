Рейтинг@Mail.ru
Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/reanimatsiya-2046659626.html
Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации
Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации - РИА Новости, 06.10.2025
Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации
Бронированная передвижная реанимация спецназа "Ахмат" под названием "Булемобиль" спасла уже более 100 жизней российских бойцов, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецкая народная республика
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации

Бронированная передвижная реанимация "Ахмата" спасла более 100 жизней

Модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль
Модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Бронированная передвижная реанимация спецназа "Ахмат" под названием "Булемобиль" спасла уже более 100 жизней российских бойцов, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы "Ахмата" с позывным "Буля" в международный день врача.
"Это транспортное средство - бронированный реанимобиль на 2 койки, у него более 50 выездов, у него и доработан двигатель и система коробки передач. Весом 22 тонны, защищены все узлы и агрегаты. Обычная гражданская реанимация (по функционалу – ред.), только бронированная", - рассказал начмед.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
5 октября, 08:23
Он уточнил, что автомобиль находится при госпитале в ДНР и на том же участке выполняет свои задачи. По его словам, внутри все сделано для оказания полноценной медицинской помощи и реанимационных мероприятий во время эвакуации бойцов в безопасный район. Машина рассчитана на перевозку двух "тяжелых" бойцов, медиков и нескольких легкораненых.
"Есть место для врача реаниматолога, анастезиолога. Позади лавочка открывается для медсестры. В дороге может произойти остановка сердца, и пол, как вы видите, прорезинен для того, чтобы проводить необходимые реанимационные мероприятия – например, работать с дефибриллятором", - пояснил собеседник агентства.
Автомобиль был сделан на базе "Камаза" и переоборудован как внутри, так и снаружи, для максимально безопасной перевозки бойцов в условиях активных боевых действий. По словам начмеда, автомобиль уже неоднократно попадал под обстрелы, но всегда довозил раненых до госпиталя.
"Даже без одного колеса наш водитель "Первак" доехал смело и спокойно, довез ребят. Спас уже больше 100 жизней", - подытожил "Буля".
Военврач об уникальной операции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Военврач "Днепра" рассказал о проведенной уникальной операции
3 октября, 19:40
 
