Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации

ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Бронированная передвижная реанимация спецназа "Ахмат" под названием "Булемобиль" спасла уже более 100 жизней российских бойцов, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы "Ахмата" с позывным "Буля" в международный день врача.

"Это транспортное средство - бронированный реанимобиль на 2 койки, у него более 50 выездов, у него и доработан двигатель и система коробки передач. Весом 22 тонны, защищены все узлы и агрегаты. Обычная гражданская реанимация (по функционалу – ред.), только бронированная", - рассказал начмед.

Он уточнил, что автомобиль находится при госпитале в ДНР и на том же участке выполняет свои задачи. По его словам, внутри все сделано для оказания полноценной медицинской помощи и реанимационных мероприятий во время эвакуации бойцов в безопасный район. Машина рассчитана на перевозку двух "тяжелых" бойцов, медиков и нескольких легкораненых.

"Есть место для врача реаниматолога, анастезиолога. Позади лавочка открывается для медсестры. В дороге может произойти остановка сердца, и пол, как вы видите, прорезинен для того, чтобы проводить необходимые реанимационные мероприятия – например, работать с дефибриллятором", - пояснил собеседник агентства.

Автомобиль был сделан на базе "Камаза" и переоборудован как внутри, так и снаружи, для максимально безопасной перевозки бойцов в условиях активных боевых действий. По словам начмеда, автомобиль уже неоднократно попадал под обстрелы, но всегда довозил раненых до госпиталя.