https://ria.ru/20251006/reanimatsiya-2046659626.html
Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации
Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации - РИА Новости, 06.10.2025
Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации
Бронированная передвижная реанимация спецназа "Ахмат" под названием "Булемобиль" спасла уже более 100 жизней российских бойцов, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:34:00+03:00
2025-10-06T15:34:00+03:00
2025-10-06T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992680272_0:0:2449:1377_1920x0_80_0_0_c7cd44287142643c4a6bbe7bd1c6474f.jpg
https://ria.ru/20251005/vrachi-2046457565.html
https://ria.ru/20251003/voenvrach-2046272812.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992680272_362:0:2198:1377_1920x0_80_0_0_9247538c1103b81df34fed58ca908eac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации
Бронированная передвижная реанимация "Ахмата" спасла более 100 жизней
ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Бронированная передвижная реанимация спецназа "Ахмат" под названием "Булемобиль" спасла уже более 100 жизней российских бойцов, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы "Ахмата" с позывным "Буля" в международный день врача.
"Это транспортное средство - бронированный реанимобиль на 2 койки, у него более 50 выездов, у него и доработан двигатель и система коробки передач. Весом 22 тонны, защищены все узлы и агрегаты. Обычная гражданская реанимация (по функционалу – ред.), только бронированная", - рассказал начмед.
Он уточнил, что автомобиль находится при госпитале в ДНР
и на том же участке выполняет свои задачи. По его словам, внутри все сделано для оказания полноценной медицинской помощи и реанимационных мероприятий во время эвакуации бойцов в безопасный район. Машина рассчитана на перевозку двух "тяжелых" бойцов, медиков и нескольких легкораненых.
"Есть место для врача реаниматолога, анастезиолога. Позади лавочка открывается для медсестры. В дороге может произойти остановка сердца, и пол, как вы видите, прорезинен для того, чтобы проводить необходимые реанимационные мероприятия – например, работать с дефибриллятором", - пояснил собеседник агентства.
Автомобиль был сделан на базе "Камаза" и переоборудован как внутри, так и снаружи, для максимально безопасной перевозки бойцов в условиях активных боевых действий. По словам начмеда, автомобиль уже неоднократно попадал под обстрелы, но всегда довозил раненых до госпиталя.
"Даже без одного колеса наш водитель "Первак" доехал смело и спокойно, довез ребят. Спас уже больше 100 жизней", - подытожил "Буля".