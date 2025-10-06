https://ria.ru/20251006/razvedchiki-2046582570.html

Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении

Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении

Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении

Разведчики 6-й мотострелковой дивизии РФ в ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции обнаружили... РИА Новости, 06.10.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

т-64

ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии РФ в ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции обнаружили замаскированный танк Т-64 ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили замаскированный танк Т-64 противника на краматорско-дружковском направлении. Координаты были переданы расчёту 152-милиметровой гаубицы "Мста-Б" и операторам FPV-дронов. Несколькими попаданиями расчёт 152-милиметровой гаубицы уничтожил вражеский танк, а детонация боезапаса, вызванная попаданиями, уничтожила его полностью", — говорится в сообщении. Кроме того, операторы ударных FPV-дронов тараном в воздухе сбили беспилотный летательный аппарат R-18 противника, оснащённый зажигательными боеприпасами, предотвратив атаку на позиции российских войск.

россия

2025

Новости

