Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении
Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 06.10.2025
Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении
06.10.2025
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии РФ в ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции обнаружили замаскированный танк Т-64 ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили замаскированный танк Т-64 противника на краматорско-дружковском направлении. Координаты были переданы расчёту 152-милиметровой гаубицы "Мста-Б" и операторам FPV-дронов. Несколькими попаданиями расчёт 152-милиметровой гаубицы уничтожил вражеский танк, а детонация боезапаса, вызванная попаданиями, уничтожила его полностью", — говорится в сообщении. Кроме того, операторы ударных FPV-дронов тараном в воздухе сбили беспилотный летательный аппарат R-18 противника, оснащённый зажигательными боеприпасами, предотвратив атаку на позиции российских войск.
Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении
