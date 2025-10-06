Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/razvedchiki-2046582570.html
Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении
Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 06.10.2025
Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении
Разведчики 6-й мотострелковой дивизии РФ в ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции обнаружили... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:06:00+03:00
2025-10-06T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
т-64
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии РФ в ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции обнаружили замаскированный танк Т-64 ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили замаскированный танк Т-64 противника на краматорско-дружковском направлении. Координаты были переданы расчёту 152-милиметровой гаубицы "Мста-Б" и операторам FPV-дронов. Несколькими попаданиями расчёт 152-милиметровой гаубицы уничтожил вражеский танк, а детонация боезапаса, вызванная попаданиями, уничтожила его полностью", — говорится в сообщении. Кроме того, операторы ударных FPV-дронов тараном в воздухе сбили беспилотный летательный аппарат R-18 противника, оснащённый зажигательными боеприпасами, предотвратив атаку на позиции российских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, т-64
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-64
Российские военные уничтожили танк на Краматорско-Дружковском направлении

ВС РФ уничтожили уничтожили танк Т-64 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии РФ в ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции обнаружили замаскированный танк Т-64 ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили замаскированный танк Т-64 противника на краматорско-дружковском направлении. Координаты были переданы расчёту 152-милиметровой гаубицы "Мста-Б" и операторам FPV-дронов. Несколькими попаданиями расчёт 152-милиметровой гаубицы уничтожил вражеский танк, а детонация боезапаса, вызванная попаданиями, уничтожила его полностью", — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы ударных FPV-дронов тараном в воздухе сбили беспилотный летательный аппарат R-18 противника, оснащённый зажигательными боеприпасами, предотвратив атаку на позиции российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныТ-64
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала