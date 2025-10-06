https://ria.ru/20251006/radiostantsiya-2046647466.html
"Радиостанция Судного дня" повторила шифровку от февраля 2022 года
"Радиостанция Судного дня" повторила шифровку от февраля 2022 года - РИА Новости, 06.10.2025
"Радиостанция Судного дня" повторила шифровку от февраля 2022 года
Радиостанция УВБ-76, известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир сообщение со словом "орехобрус", сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи",... РИА Новости, 06.10.2025
УВБ-76 передала в эфир слово "орехобрус", уже звучавшее в феврале 2022 года