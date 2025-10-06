Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил Патрушеву обсудить вопросы экологии - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/putin-2046634130.html
Путин предложил Патрушеву обсудить вопросы экологии
Путин предложил Патрушеву обсудить вопросы экологии - РИА Новости, 06.10.2025
Путин предложил Патрушеву обсудить вопросы экологии
Президент России Владимир Путин предложил вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву начать встречу в Кремле с обсуждения вопросов экологии. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:01:00+03:00
2025-10-06T14:01:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
https://ria.ru/20250603/minprirody-2020663655.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
Путин предложил Патрушеву обсудить вопросы экологии

Путин предложил Патрушеву начать встречу с обсуждения экологии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву начать встречу в Кремле с обсуждения вопросов экологии.
"С чего начнем? Давайте с экологии", - предложил Путин.
"Хорошо, Владимир Владимирович", - отреагировал вице-премьер.
Рабочая встреча Путина с Министром природных ресурсов и экологии Козловым - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Путин провел встречу с главой Минприроды
3 июня, 14:15
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала