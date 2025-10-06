https://ria.ru/20251006/putin-2046634130.html
Путин предложил Патрушеву обсудить вопросы экологии
Путин предложил Патрушеву обсудить вопросы экологии - РИА Новости, 06.10.2025
Путин предложил Патрушеву обсудить вопросы экологии
Президент России Владимир Путин предложил вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву начать встречу в Кремле с обсуждения вопросов экологии. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:01:00+03:00
2025-10-06T14:01:00+03:00
2025-10-06T14:01:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
https://ria.ru/20250603/minprirody-2020663655.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
Путин предложил Патрушеву обсудить вопросы экологии
Путин предложил Патрушеву начать встречу с обсуждения экологии