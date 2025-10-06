https://ria.ru/20251006/putin-2046632963.html
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве - РИА Новости, 06.10.2025
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. РИА Новости, 06.10.2025
россия
