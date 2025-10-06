https://ria.ru/20251006/promyshlennost--2046633069.html
Объемы отгрузки промышленности в Московской области увечились на 12,8%
Объемы отгрузки промышленности в Московской области увечились на 12,8% - РИА Новости, 06.10.2025
Объемы отгрузки промышленности в Московской области увечились на 12,8%
06.10.2025
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За первые восемь месяцев 2025 года объемы отгрузки промышленных предприятий в Московской области выросли на 12,8% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"С января по август 2025 года промышленность Подмосковья отгрузила товаров на общую сумму более 4,7 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом объемы отгрузки увеличились на 12,8%", — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По данным ведомства, наибольший объем отгрузки обеспечила пищевая промышленность. Предприятия этой отрасли достигли показателя почти в 1 триллион рублей, что на 18,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. В секторе производства готовых металлических изделий объем отгрузки составил почти 758 миллиардов рублей с ростом на 15,5%. Производители химических веществ отгрузили продукции более чем на 285 миллиардов рублей, продемонстрировав увеличение на 7,6%.
Так, предприятия, занятые в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий, за первые восемь месяцев этого года отгрузили продукции на сумму свыше 192 миллиардов рублей, что на 48,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.